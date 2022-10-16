【打擊黑社會】警方搗破灣仔區夜總會提供色情服務　拘捕11男17女

▲ 灣仔警區署理刑事總督察陳梓銓。（黃傑偉攝）

警方今日（16日）表示，於10月14至15日，警方展開代號（幽域）行動，打擊黑社會及其收入來源，於灣仔區搗破一間提供色情服務夜總會，行動中拘捕11男17女，年齡介乎26至55歲。

灣仔警區署理刑事總督察陳梓銓指，灣仔警區反黑組於9月接到情報指，有一個黑社會背景團伙操控一批由內地或外地女子進行賣淫活動，女子會被安排到夜總會提供陪坐或色情服務，警方並鎖定一個位於灣仔用作性工作者宿舍，集團由2名主腦操控，並有成員充當司機接送女子來往宿舍到夜總會及買外賣。

調查期間，警方發現另一黑幫欲染指圖利，並向夜總會接送司機索取每個月1.5萬元保護費，如不從會為事件增添麻煩，警方對事件不能容忍，本月15及16日聯同入境處展開放蛇行動，搗破一個提供色情服務夜總會，行動中以經營賣淫場所及違反逗留條件拘捕3男12女，及後聯同特別職務隊及入境處，搜查灣仔用作性工作者宿舍單位，拘捕2名集團主腦及2名外地女子，並於一無牌按摩院再拘捕3名女子，及後於香港多處拘捕6名男子，罪名為控制他人賣淫，違反逗留條件及串謀勒索。警方強調，操控他人賣淫及串謀勒索贖嚴重罪行可被判監禁14年。

▲ （警方提供）

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記者：黃傑偉