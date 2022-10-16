【樂齡科技】下月會展博覽展出逾700件產品　社聯蔡海偉：料明年推出程服務平台

▲ 社聯行政總裁蔡海偉。（資料圖片）

樂齡科技博覽下月初在灣仔會展舉行，社聯行政總裁蔡海偉今早在電台節目指，今屆展覽有180間公司參與，屬歷屆最多，共展出約700件產品。蔡海偉在節目提到，科技有助居家安老，相信為長者提供遠程服務屬未來大方向，社聯與政府一科研中心合作設立遠程服務平台，料明年會推出，屆時市民可在平台上接觸到更多樂齡科技。

社聯行政總裁蔡海偉在商台節目《政經星期天》表示，下月2日至5日在灣仔會展舉行的樂齡科技博覽，有180間公司參與，共展出逾700件產品，市民可免費入場，了解不同範疇的樂齡科技。

他提到，今屆展覽設有多個主題館，包括「智慧城市智慧服務」、「居家照護」、「出行輔助」及「樂齡美食」等。其中智慧城市智慧服務的主題館，會展出多項第五波疫情下協助居家長者或院舍照顧的樂齡科技。

▲ 樂齡科技博覽下月初在灣仔會展舉行。（樂齡科技博覽網站）

蔡海偉指，第五波疫情下，社福機構難上門為長者進行各類評估，要改為以遠程的方式進行評估，治療師透過遠程溝通，觀察長者的家居環境，與他們對話，評估有甚麼工具可以協助他們生活，減低要入醫院或去院舍的機會。

他續指，除了租借工具，疫情下也培訓了一班年青人成為樂齡科技應用指導員，會在長者借用工具後，定期上門了解試用情況。他舉例，曾有長者在浴室扶手上晾放地毯，有機會構成危機，都是靠指導員去發現及教導長者。疫情下院舍都有不少樂齡科技應用，如24小時監督長者身體狀況的監督機、即用即棄的沖涼布等。

蔡海偉認為，未來會有更多獨居長者或雙老家庭，相信科技有助於居家安老，遠程服務屬未來大方向，包括在評估及復康等方面，「要加強服務，起唔到咁多安老院。」他透露，社聯與政府一科研中心合作設立遠程服務平台，料明年推出。

社聯亦正與靈實協會及港大護理學系合作，共同測試不同樂齡科技產品的效果，首期評估的產品包括輪椅、陪伴機械人等，期望可訂出一套評估工具，掌握產品效果。

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責任編輯：江麗盈