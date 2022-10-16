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【防疫標準】露營地燒烤場封足2年重開無期　網民質疑是否無經濟價值

社會 16:05 2022/10/16

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(資料圖片)

漁護署轄下郊野公園內163個燒烤地點及41個露營地點，由2020年7月至今已關閉逾兩年，康文署轄下燒烤場及貝澳營地亦關閉多時。惟康文署早前宣布將於11月在大埔海濱公園舉辦親子露營活動，當局宣布本周四（20日）將放寬部分防疫措施，包括容許餐飲處所、酒吧、夜總會等進行Live Show及跳舞活動，不過表演者需一周進行兩次核酸檢測，在表演當日也要先進行快速測試，另外放寬主題公園戶外範圍可以飲食，同時積極考慮放寬禁聚令至12人。

有不少網民在「香港郊野公園」及「香港人露營分享谷」平台表達不滿，有人指香港去露營繼續好危險。

冇經濟價值

幾時捨得開返營地呀？都0+3啦！

請問幾時開返燒烤場同露營地點？

開返bbq埸同露營地方未？點留港消費

個個人放假走晒去露營，邊有人喺市區消費

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療

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記者：余思嵐

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