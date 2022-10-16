【好學媽媽】護士媽獲醫學院取錄成博士生　告別29年工作入大學當兒子「師妹」

▲ 護士媽媽將攻讀博士課程，與讀大學兒子同校。

學海無涯，只要有心學習，隨時都可以再起步。內地有護士媽媽近日告別了工作近30年的醫院，考上大學醫學院護理系博士研究生，重返校園，更成為兒子的「師妹」，讓不少網民紛紛大讚，「有夢想甚麼時間都不晚」。

據內地媒體報道，在浙江金華市中心醫院擔任護士的陳嵐，從上中專學護理專業開始，就在該醫院實習，工作了29年，期間更成為該院首名考上護理碩士研究生的職員。

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不過，陳嵐一直憧憬大學生活，在2002年她曾參加高考，但沒能考上心儀大學，但她堅持初心，在2017年底，她再給自己設立新目標—攻讀博士學位。然而，博士課程要求很高，她花了將近4年時間準備，包括IELTS要達到6分以上、發表學術論文等，她一步步將大任務分解成小目標達成。

去年陳嵐通過浙江大學醫學院護理專業博士研究生的初試，並於今年5月通過複試，在8月收到取錄通知書，近日完成報到，正式成為博士研究生，由於是全日制課程，陳嵐只得離開工作多年的崗位。

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而她的兒子去年亦考入同所大學的農學院茶學專業，開啟大學生涯。對於媽媽成為自己的「師妹」，兒子坦言有一點緊張，但亦表示要和媽媽一起加油。陳嵐則笑言，覺得很有意思，雖然校區相同，但她已向兒子保證，不會去「騷擾」他。

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責任編輯︰王明芳