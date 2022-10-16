【精進建築】工會稱多個地盤1500名工友無工開　指勞工處一刀切做法不適當

▲ 香港建造業總工會到多個精進地盤了解工友情況。（香港建造業總工會Facebook）

精進建築位於安達臣道的地盤上月發生嚴重工業意外，天秤倒塌導致3死6傷。精進旗下多個地盤須停用天秤，近日疑因停用天秤，工人需停工，引發數以百計工人示威。香港建造業總工會在社交平台發文指，接觸前線工友得知，約1,500位工友因而停工，影響生計，涉及扎鐵、釘板、混凝土、吊運等工種，認為勞工處一刀切做法不適當，呼籲處方如工地符合安全標準，應盡快恢復天秤吊運工作。

香港建造業總工會指，近日收到多個精進地盤工友的反映，由於上月安達臣道地盤因天秤倒塌意外，勞工處停止精進所有地盤的天秤吊運作業，直到另行通知。

該會到訪其中七個精進建築地盤，包括位於東涌、良景、小秀村、麗瑤、白田、油塘及大埔的地盤，從前線工友的得知，約有1,500位工友因勞工處的停工令，未能開工影響生計，涉及扎鐵、釘板、混凝土、吊運等工種。該會認為，勞工處一刀切做法不適當，呼籲處方如工地符合安全標準，應盡快恢復天秤吊運工作。

▲ 多個精進建築近日有工人示威。（網上影片截圖）

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責任編輯：江麗盈