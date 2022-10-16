【離鄉別井的故事】9歲跟隨家人移英接受西方教育　昔日留級生蛻變成地產公司老闆

▲ Alan認為接受西方教育後的自己轉變了。

香港開電視節目《離鄉別井的故事》由簡淑兒（Jessica）擔任主持，走訪英國分享移英港人的故事。最新一集的主角Alan與過去兩位故事主角不同，他早於90年代已經移居英國，是一位「老華僑」。Alan只得9歲便跟隨家人離港，「被移民」的他直言當年大感不捨：「其實我唔係咁願意過嚟㗎，成班親戚一齊去送機，真係大家都喊住咁樣離開。」

接受西方教育後轉變

Alan回想初來到英國時很難適應，全校只得他一位亞洲人，當年仍是一名小學生，人生路不熟，加上要離開一班好朋友，令他感到很傷感。

▲ Alan認為接受西方教育後的自己轉變了。

時隔30多年，Alan坦言非常感謝父母當初的決定，讓他由昔日留級的黃毛小子蛻變成今日事業有功的地產公司老闆：「諗返當初，如果唔係話爹哋媽咪過嚟，我繼續喺香港生活嘅話呢，其實我都想像唔到我自己係會做緊啲乜嘢。」Jessica問他可有幻想過，他直言「應該唔會係好事」：「讀書又唔叻，小學已經畀人留班。反而嚟到呢度，接受咗西方呢邊嘅教育，完全唔同咗，又或者環境係令到個人轉變咗。」

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聘請港人工作

Alan於10多年前與拍檔開設地產公司，現時有約50名員工，九成為移英港人，他希望以過來人的身份幫助同鄉：「一嚟我哋諗香港人做嘢嘅方式係啱我哋公司，而且我哋公司好多客戶都係香港人。同埋另外一樣嘢就係香港移民潮，好多人搵樓係可以生活嘅，但如果佢要settle down，繼續去生活嘅話呢，就要工作機會。咁我哋就掌握咗呢樣嘢啦，就想製造多啲機會出嚟。」

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