【中共二十大】譚耀宗：二十大報告增強對一國兩制信心　顯示本港未來重點是發展經濟

▲ 全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

中國共產黨二十大今日開幕，全國人大常委譚耀宗指，總書記習近平在工作報告中，再度提及「一國兩制」是對香港的最好安排，相信會成為未來黨的路綫方針，增強香港對「一國兩制」的信心。

譚耀宗表示，習近平今次並非首次提及，香港要破解經濟和社會深層次矛盾，顯示本港未來重點是要發展經濟。他又指，香港社會亦應在「二十大精神」下團結一致，致力維護「一國兩制」行穩致遠，推動香港增強發展動能，支持特區政府依法施政。

對於報告並無提及，香港要有序推進民主，譚耀宗認為，不代表中央忽略，指完善選舉制度落實了不久，需要時間檢視是否有可以改進的空間。

譚耀宗又指，十九大在過去5年的工作，以及新時代10年的變革，均取得驕人成績，即使在新冠疫情肆虐下，國家依然打贏脫貧攻堅戰，而防疫抗疫的工作，亦保障人民安全和健康，彰顯中國社會主義制度的優越性。

全國政協常委林建岳則形容，報告全面謀劃來5年乃至更長時期，黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，提出一系列新思路、新戰略、新舉措，為國家事業進一步發展指明了方向，開啟了國家全面建設社會主義現代會強國的新征程。

林建岳續指，中央審時度勢、果斷決策，採取一系列標本兼治的舉措，令香港迎來由亂到治的重大轉折，香港社會必須堅持中央全面管治權和特區高度自治權的相統一，堅持落實「愛國者治港」，切實保持香港的獨特地位和優勢，確保「一國兩制」行穩致遠。

他又形容，香港社會當前更應團結奮發，有新作為，切實推經濟惠民生，抓住粵港澳大灣區和「一帶一路」建設機遇，積極參與「十四五」規劃，對接「雙循環」，為全面建設現代化國家發揮更好作用，同祖國人民一道共享中華民族偉大復興的榮光。

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責任編輯：胡偉明