【二十大】民建聯：二十大將為香港由治及興添新動力　經民聯：為國家第二個百年奮鬥目標作貢獻

▲ 民建聯呼籲香港社會各界關注和學習領會二十大精神 （民建聯 提供）

中共二十大今日（16日）上午10時開幕。民建聯表示，會議召開具有歷史里程碑意義，相信二十大將為香港由治及興再添新動力。經民聯指出，為國家第二個百年奮鬥目標作出貢獻。

民建聯指，十九大以來這五年，中國共產黨帶領國家發展取得重大成就，在經濟方面，全面建成小康社會，在抗疫工作上，穩控疫情，保障了14億同胞的生命健康。

民建聯說，相信在二十大精神指引下，香港將實現新的發展，未來五年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期，又强調關注國家發展不僅是應有之舉，也是關注香港發展的必須之舉。又呼籲社會握好香港的定位，聚焦推動社會經濟全面發展，改善民生，破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港長期繁榮穩定和更好融入國家發展大局。

另外，經民聯認為，二十大報告提出香港必須長期堅持、全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」原則。

經民聯呼籲香港社會各界關注和學習領會二十大精神，為國家第二個百年奮鬥目標作出貢獻，以團結奮鬥的新作為在全面建設現代化國家的道路上發揮更大擔當、更大作用，與祖國人民一同共享中華民族偉大復興的榮光。

立法會議員楊永杰則表示，作為香港的代議士，應該將市民的期盼帶入議會，團結一致，協助特區政府破解民生難題，回應市民所盼，努力為民族復興貢獻自己的力量，為祖國的統一、民族偉大的復興作出貢獻。

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責任編輯：趙居逸