【類鼻疽】東華學院稱可為深水埗區提供採樣化驗　可舉辦健康講座講解防護知識

▲ 東華學院稱，可協助於深水埗區內採樣化驗。

衞生防護中心於今年8月至10月期間，接獲共15宗類鼻疽個案呈報，大部分患者居於深水埗區。東華學院今日（16日）提醒，該病主要透過接觸受病菌污染的土壤或水源感染，市民接觸前要留意雙手是否有傷口，最好配戴手套等防護裝備。另外，學院將為深水埗區有需要的團體及人士提供疾病防護講座，並為康復者提供免費中醫身體調理。如有需要，學院亦可提供環境樣本檢測。

類鼻疽常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛等。校長陳慧慈認為，要更好預防類鼻疽進一步傳播，要提升市民及醫護人員對病毒的知識，包括知道有哪些病徵等。她亦認為，政府應加強跨部門合作處理。

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為讓市民對類鼻疽有更多認識，東華學院將為非政府組織、院舍、學校等舉辦免費講座，讓市民更了解類鼻疽感染及預防措施等。另外，學院亦可為康復人士作免費中醫身體調理，學院護理學院副院長暨中西醫護及復康中心總監林清預料，約5至10次療程會有成效。有關人士可到學院設於旺角的中西醫護及復康中心求診，並出示康復證明。

醫療及健康科學學院教授李世杰則說，東華學院的醫學化驗室可使用分子分析，提取環境樣本的DNA作檢測，約兩小時可取得結果。他稱，如有地區或政府有需要，學院可協助了解泥土的含菌量及進行化驗，預計每日可處理20至40個樣本。

至於市民要如何預防感染類鼻疽，林清說，按國際文獻顯示，鼻疽病毒潛伏期可由2日至長達逾20年，而發病高峰期通常為潛伏期第9日。他指，患者通常經受病菌污染的土壤或水源感染疾病，當中經颱風或暴雨後，土壤和泥水中的病毒有機會曝露，令病菌更易散播，而該病亦較少出現人傳人。

他又指，長期病患者，尤其是糖尿病人更易受感染，提醒有關市民要留意手腳上會否有微小傷口，要盡量避免接觸土壤或泥水；如果物件或食物上有泥，接觸前可先有漂白水清潔或煮熟。

署理副校長（學術）邱貴生補充指，地盤工人同樣屬較高風險人士，因建築地盤內都有大量土壤。他提醒，如身上有傷口要包紮好，最理想是穿靴及配戴手套。

供鼻疽康復者免費中醫治療詳情：

服務時間：星期一至五：0900至1300，1400至1800；星期六：0900至1300；星期日及公眾假期休息

地址：旺角山東街98號 (東華學院旺角校舎) 鍾秦蘭鳳大樓14樓1401室

聯絡方法：3568 4550/ 3568 4553

備註：需先預約

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記者：黃悅晴