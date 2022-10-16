【第五波疫情】今日新增5,564宗確診　385宗輸入個案

▲ 今日新增5,564宗確診，385宗輸入個案。（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心今日（16日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。今日新增5,564宗確診，包括5,179宗本地感染個案，當中包括1,454宗核酸檢測陽性個案以及3,725宗快速測試陽性個案。

此外，新增385宗檢測陽性輸入個案，當中包括349宗核酸檢測陽性及36宗快速抗原測試陽性個案。242宗為機場檢測樣本陽性、83宗為第1至3日樣本陽性、60宗為第4至7日樣本陽性。

衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發現55宗、4宗、1宗及5宗的XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月7日至13日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.1%及93.3%（七天移動平均比例）。

呈報陽性個案的安老院舍：

東華三院羅文壎安老院（新界沙田美林邨美楊樓201至240室）

鳳溪護理安老院－安老部 （新界上水天平路22號（粉嶺上水地段第174號）地下至三樓）

香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷第二安老院（新界將軍澳寶明苑寶松閣、寶柏閣地下及一樓）

樂洋護老中心有限公司（九龍偉晴街62號偉成大廈1字樓A及B室）

環翠護老中心（香港柴灣環翠道121-121A號柴灣戲院大廈2至4字樓）

廣福護老院（荃灣）有限公司（新界荃灣荃景圍86號荃灣中心商場2期第11至14座B-1及B-2部份）

老舍（九龍旺角西洋菜北街197至209號園景大廈1字樓）

康璟護老院（九龍灣）有限公司（九龍定業街44-54號安德大廈地下C舖、1字樓及2字樓）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

基督教懷智服務處賀屏宿舍 （新界元朗朗屏邨賀屏樓204至214室）

君逸琚 （新界葵涌和宜合道1號葵星中心地下高層（部份）至2字樓）

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流 嚴重患者或須接受手術治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津