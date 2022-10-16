【快速測試】3區污水呈陽性當局派16萬快測包　涉沙田名家匯、大埔帝欣苑等

▲ 3區污水呈陽性當局派16萬快測包，涉沙田名家匯、大埔帝欣苑等。（資料圖片）

政府今日（16日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

沙田區 — 嘉田苑、嘉順苑、聚龍居、名家匯、瑞峰花園、世界花園、城河道及積存街附近一帶住宅、福來別墅、翠嶺山莊、御林峰、金泰別墅、桂園、沙田花園及美盈苑

大埔區 — 寶雅苑及帝欣苑

北區 — 山麗苑、麻笏村、永寧圍、崇謙堂及皇后山邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津