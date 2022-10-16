  • 30°C
香港時間 : 20221016日 (週日) 18:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速測試】3區污水呈陽性當局派16萬快測包　涉沙田名家匯、大埔帝欣苑等

社會 16:56 2022/10/16

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

3區污水呈陽性當局派16萬快測包，涉沙田名家匯、大埔帝欣苑等。（資料圖片）

政府今日（16日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 沙田區 — 嘉田苑、嘉順苑、聚龍居、名家匯、瑞峰花園、世界花園、城河道及積存街附近一帶住宅、福來別墅、翠嶺山莊、御林峰、金泰別墅、桂園、沙田花園及美盈苑
  • 大埔區 — 寶雅苑及帝欣苑
  • 北區 — 山麗苑、麻笏村、永寧圍、崇謙堂及皇后山邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流　嚴重患者或須接受手術治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【強制檢測】76處納強檢　大角咀帝柏海灣、觀塘凱滙、將軍澳都會駅 、嘉悅上榜【附名單】
22:49 2022/10/15
【強制檢測】76處納強檢　大角咀帝柏海灣、觀塘凱滙、將軍澳都會駅 、嘉悅上榜【附名單】
【放寬防疫】有兒童因未打針被拒參與校園活動　議員倡容許用快測或核酸代替接種要求
今日 13:00
【放寬防疫】有兒童因未打針被拒參與校園活動　議員倡容許用快測或核酸代替接種要求
【強制檢測】政府突撃檢測大角咀浪澄灣8座　發現6人未強檢每人罰1萬
今日 14:20
【強制檢測】政府突撃檢測大角咀浪澄灣8座　發現6人未強檢每人罰1萬
【第五波疫情】今日新增5,564宗確診　385宗輸入個案
今日 16:49
【第五波疫情】今日新增5,564宗確診　385宗輸入個案

你可能感興趣

【強制檢測】76處納強檢　大角咀帝柏海灣、觀塘凱滙、將軍澳都會駅 、嘉悅上榜【附名單】
22:49 2022/10/15
【強制檢測】76處納強檢　大角咀帝柏海灣、觀塘凱滙、將軍澳都會駅 、嘉悅上榜【附名單】
【放寬防疫】有兒童因未打針被拒參與校園活動　議員倡容許用快測或核酸代替接種要求
今日 13:00
【放寬防疫】有兒童因未打針被拒參與校園活動　議員倡容許用快測或核酸代替接種要求
【強制檢測】政府突撃檢測大角咀浪澄灣8座　發現6人未強檢每人罰1萬
今日 14:20
【強制檢測】政府突撃檢測大角咀浪澄灣8座　發現6人未強檢每人罰1萬
疫情 新冠肺炎疫情 嘉田苑 房屋署 寶雅苑 雅苑 衞生防護中心 衞生署 沙田 大埔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】
15:11 2022/10/15
【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】
16:26 2022/10/15
【飯戲攻心】Stephy激罕公開性感泳照　鄧麗欣找數：在我生日這天還清債務【多圖】
【不正常愛情研究所】港女分享旅行豔遇　歐遊借宿與3個洋人「深宵交往」
14:23 2022/10/15
【不正常愛情研究所】港女分享旅行豔遇　歐遊借宿與3個洋人「深宵交往」