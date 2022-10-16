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【中華文化】中大新亞書院獲田家炳基金會捐1,500萬　用以推動中國文化項目及設立獎學金

社會 17:07 2022/10/16

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中大早前舉行支票捐贈儀式。（中大提供）

中大新亞書院獲田家炳基金會捐贈1,500萬，設立「靈根再植‧同育英才」計劃，以推動中國文化項目，包括為本地初中生提供暑期體驗營，及為內地教育工作者開辦培訓班等，捐款亦會用於設立獎助學金和書院新宿舍的建設。

新設立的「靈根再植‧同育英才」計劃，將透過多項活動推廣中華美德，包括於中大舉辦中國文化活動，為本地初中生提供暑期體驗營，及為內地教育工作者開辦培訓班。另外，計劃亦設立以新亞書院學生為受惠對象的新獎助學金，可惠及清貧學生，或在關懷社會及文化推廣具傑出表現的學生。

支票捐贈儀式於9月30日舉行，校長段崇智於典禮上致辭時說，感謝田家炳基金會的慷慨惠贈及對中大的長期支持，熱切期待與基金會更緊密攜手，為教育發展作更多貢獻。田家炳基金會董事局主席田慶先稱，期望捐贈為中大和新亞提供更多支援，攜手合作新項目，又說基金會尤為欣賞新亞書院對青少年中國文化教育之重視，期待未來與中大及新亞開展更多合作。

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責任編輯：黃悅晴

 

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