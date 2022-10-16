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【MIRROR成員】Stanley疑飽受創傷後遺症困擾　邱士縉自揭憤怒又內疚向醫生求助

娛樂 17:36 2022/10/16

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Stanley疑患創傷後遺症，向醫生求助。

人氣男團MIRROR於7月28日舉行的紅館演唱會發生大型屏幕墜下事故後，他們所屬的MarkerVille於8月宣布MIRROR停工兩個月。

而本月復工第一波有邱士縉（Stanley）主演的劇集《野人老師》播出，首度擔正男一的Stanley演出大獲好評，連劇中飾演父親的鄭丹瑞也對位後輩有讚無彈。

【野人老師】邱士縉演出獲好評人氣上升　旦哥大讚Stanley：令我刮目相看

疑患創傷後遺症

演技備受讚賞之際，Stanley昨晚（10月15日）深夜上載一張黑白照並感慨發文，自爆紅館事故後曾向醫生求助：「這幾個月下來，充斥着很多不同思緒。憤怒，內疚，傷痛，疑惑，恐懼，擔心，迷失。醫生說正常的，要面對的。」

集結以上症狀，Stanley疑似患上PSTD（創傷後遺症），他憶述一次與12子開會時的情況：

我記得有一次我們所有人開會，當時氣氛好沉重，仍然處於徬徨，崩潰的情緒。會議完結前，有人說: 我們可以點樣面對… 點樣行落去… 然後我們抱在一起，我說: 我都唔知可以點行落去，總之我哋一齊行落去，呢個畫面一直係我腦海中。

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「行落去」好沉重

Stanley直言「行落去」三個字好沉重，至今仍不知道可以怎樣做，更形容心中有條刺及傷疤，有待復原：「但每個人康復嘅速度都唔同，我哋唔好急，等佢慢慢復原。但復原之前，有啲事需要解決，需要搞清楚明白，需要安頓好有需要的人。我知道一一努力處理中。」

最後，他不忘祝福受傷的舞者：「我們要善良，我們要將心比心。呢啲事看似微不足道，其實要做就唔容易。但我相信大家行多一步，世界會更和諧！最後，衷心希望所有人安好，特別傷者同Dancers！感謝大家一路以來的關心及愛。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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