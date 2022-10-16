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【淘骨灰盅】為母友人辦身後事港男欲淘骨灰盅　香港價錢至少貴3倍網民反應兩極

親子 17:46 2022/10/16

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不如問吓用家意見。

香港不單樓市貴，連陰宅都好貴，最近有一名港男欲幫母親的朋友辦身後事，希望盡綿薄之力，不過在港辦白事，花費不菲，因此港男欲在淘寶購買骨灰盅，於是在社交平台群組淘寶開心share中問網友「請問有冇人淘過骨灰盅呢？」希望獲得有用的資訊，不過網民就反應兩極！

最新影片推介：

有網民認為港男淘骨灰盅對先人不敬，畢竟網上購物不能看實物，如果出現漏骨灰的情況就不好了。有網民稱香港的骨灰盅最平都「二三千起步，淘寶連運費五百至七百有找」，記者翻查淘寶，骨灰盅由幾百到幾千元不等，有平有貴，不過相比香港仍然便宜，有網民就指自己有淘過骨灰盅的經驗，認為香港食水深，其實質素與淘寶相若，價格比香港價錢至少平3倍。

不過都有網民嘲諷港男「棺材淘唔淘」、「記得淘埋金銀衣紙」，亦有網民出來為港男護航，指他為人善心，稱「好人好報」，更指嘲諷樓主的網民「積口德」。

點擊下圖看網民留言:

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責任編輯︰王明芳

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