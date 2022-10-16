【秋颱納沙】天文台：預料颱風納沙明晚較接近珠江口　變成強颱風視乎海水溫度能量

▲ (天文台截圖)

強烈熱帶風暴納沙已增強為颱風。詳情即看【下一頁】天文台今日（16日）表示，各大電腦模式皆預測季候風會稍佔先機，令納沙與廣東沿岸保持較遠距離。但南海東北部的海水溫度仍然較高，為納沙提供了更多的能量，納沙亦因此頂住了季候風的打擊，發展較原先預測更快更強並在今日（16日）增強為颱風。

天文台在「天氣隨筆」指，熱帶氣旋納沙最新預測路徑亦較原先預測偏北，預料明日納沙與香港的最近距離約為400公里左右，較原先預測更接近珠江口。天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。受東北季候風及納沙的共同影響，未來兩日本港風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。

天文台科學主任張冰表示，預料明日（17日）納沙與香港的最近距離約為400公里左右，明晚較接近珠江口，納沙會變成強颱風視乎海水溫度會否提供更多的能量。

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責任編輯：余思嵐

