【晚晚放煙花】迪士尼樂園12月中至明年1月2日　每晚上演星夢光影之旅

▲ （迪士尼提供）

迪士尼早前宣布，樂園將於12月16日至明年1月2日每天開放，而「迪士尼星夢光影之旅」也會在12月2日至明年1月2日之間，每個營運日上演，意味著12月中起至明年1月2日，樂園將晚晚放煙花。

另外，迪士尼將於11月25日至12月10日一連3個周五及周六晚上由7時半至8時15分舉行，在奇妙夢想城堡舉行「迪士尼音樂Live！」，分別以古典音樂、爵士樂及音樂劇為主題，由不同著名音樂家連同迪士尼的樂手演奏，而米奇老鼠和一班迪士尼朋友亦會隨著不同樂章登場。

至於在12月9日及10日，香港著名音樂劇演員姬素・孔尚治會與鄭君熾，聯同4位迪士尼樂園的歌手，以百老匯式歌舞演繹多首迪士尼電影原聲樂曲。而披上禮服的米奇老鼠也會聯同一眾歌手及舞者，演繹全新編製的「The Greatest Show」。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈