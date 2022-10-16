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【一蚊機票】快運推明年3月一蚊機票來回香港東京　手機程式鬥快搶

社會 20:43 2022/10/16

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（資料圖片）

社交平台專頁「MeetHK.com 旅遊情報網」晚上發文，指 HK Express 手機應用程式突然推出明年3月來回香港東京的一元機票。但發文10數分鐘後，一元來回機票似乎已被市民「秒殺」搶完，手機應用程序已再找不一元機票。不過，似乎不少網民因為早前快運取消航班的事耿耿於懷，表示不想再買快運的機票，甚至懷疑一元機票只是系統出錯。

部份網民留言：

「之後會唔會取消嫁？」

「降落先算贏」

「買完唔知又會唔會取消等你訂晒酒店攞晒假先取消掟你去其它日子」

「之前$0機票中過伏俾佢臨時取消返港航班，被逼改其他日子，因少失大，咪搞！呢間航空公司既經營手法，要考慮清楚自己能承擔既風險先！之後一直都唔再幫襯！」

「買咗之後取消又係搵嚟搞」

「似系統神左」

「到時停飛又真係賠番一蚊俾你讚」

（MeetHK.com 旅遊情報網Facebook）

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責任編輯：江麗盈

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