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【網民熱話】醉酒情侶搭的士落錯車打司機？　網民「錯重點」質疑司機表達能力

社會 22:42 2022/10/16

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常說的士司機最怕接載醉酒人士，有的士司機指，日前凌晨接載一對情侶去富安花園，但當中疑發生誤會，聲稱導致被人打及報警。不過亦有網民「錯重點」，笑指的士司機表達能力差劣。

有網民於網上群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，其朋友凌晨3時半接載一對情侶到富安花園，經過大老山隧道去到「小瀝源」燈位後，情侶要求停車但不作解釋，「我老友以為中途落一個，咁再去目的地」。該網民指，直到去到沙田伊利沙伯醫院的時候，女方才表示男方下車只是去廁所，「以為你兜一個圈車翻佢。重(仲)咩再去富安，你梗係回去車翻佢啲電話銀包喺我度。」

網民的朋友聽言後便回到伊院，卻不見男方，女方又聲稱要報警，最後不了了之，然後的士司機再載女方到富安花園。豈料到達屋苑閘囗，男方突然衝出「二話不說，即時打咗我老友，男的說小你老x你害我行咁多路翻(返)富安，打人之後仲話要報警，自己唔啱重惡人先告狀。」而警員來到後建議和解，但網民朋友拒絕。

該網民質疑情侶，「飲大兩杯屎水，自己落車小便又唔講聲話去廁所，我老友以為你落車就算，你對情侶當時咩都無講，打人係要付出沈重代價。你以為的士司機好蝦。」

貼文一出，網民關注的不是事件，反而是出文者的表達能力，「樓主你呢段野，文法又錯，燈位地點都應該係錯。真係睇得好辛苦」、「開頭睇得明，之後中段唔知講乜」、「不如叫番你老友再講一次啦, 大家會明白多D」。

亦有人質疑出文者「作故仔」，「話說出大老山之後唔係應該經石門直入亞公角街？好地地點會係小瀝源停燈」、「你又喺度玩X吹？佢小瀝源燈口落，要行返去，你部的士同佢一樣時間速度返到去？」

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