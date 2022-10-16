卓永興「找數」早上7時半落區巡九龍西　「整體上看得出比以前有所提升」

▲ 政務司副司長卓永興在巡街期間，亦協助在街上清潔的工友，將快要跌下的垃圾放回手推車。（卓永興Facebook）

負責「香港新市容」的政務司副司長卓永興早前預告，今日將到九龍一帶秘密「行街」。他晚上在社交網站形容，「公僕一言、快馬一鞭」，並上載多張巡街相片，向一眾網民「找數」。

要視察最真實的情況，卓永興今次與辦公室幾位同事，更選擇早在上午7時半出發，由尖沙咀海防道開始，經過佐敦、油麻地、旺角、太子、深水埗，最終在長沙灣青山道、長發街交界止步，全程走了3個小時，約10公里。

他更在帖文中，列出他們此行視察了的街道，主要包括：海防道、漢口道、樂道、彌敦道、白加士街、吳松街、南京街、廟街、北海街、砵蘭街、新填地街、豉油街、亞皆老街、旺角道、花園街、太子道西、大埔道、南昌街、元州街、北河街、鴨寮街、汝州街、桂林街、九江街、福華街、長沙灣道和青山道。

他強調：「（今次）時間和行程和上次視察港島時一樣，都是保密，確保所見的就是巿民平日所見的模樣。」

▲ 卓永興指，旺角道、通菜街交界的路面，須加強清潔。（卓永興Facebook）

對於九龍西的街道清潔，卓永興形容，整體上看得出比以前有所提升，街道上棄置垃圾、建築物廢料、飲品樽/盒、煙頭的情況，已不多見。

他又指，沿途看到許多前線潔淨人員，一大清早便辛勤工作，努力清洗街道和移除垃圾，「大家如果覺得香港乾淨了，請勿忘記感謝這群默默耕耘、老實工作的前線同事！」

在官場以文筆聞名的卓永興，更向一眾「垃圾蟲」動之以情：「如果政府一邊清理垃圾，一些市民不斷繼續掉棄垃圾，這是苦了前線的清潔人員。大家若珍惜他們，便請保持良好的清潔習慣吧！」

▲ 卓永興指，通往旺角東地鐵站行人天橋，認為橋面清潔情況還可以，若再清潔一下便更理想。（卓永興Facebook）

卓永興在帖文亦特別提到，他們此行特意去位於長沙灣道、早前被政府部門清理的「蛇巷」，大讚今早所見，「該巷仍然保持被清理後的狀況，以前的垃圾山已不復見，連小垃圾也沒有，纏擾附近居民多年的衞生問題，已得到徹底解決。」

雖然這兩日是周末，但卓永興仍然努力工作，今早在西九龍巡視後，就到黃大仙視察店鋪阻街的最新狀況；而他昨日亦深入西貢，視察店鋪阻街和街道清潔情況。

他透露，很高興看到兩區的店鋪阻街情況，已大有改觀，又指已囑咐兩位專員：「務必持續、恆常、密集採取執法行動，絕不能見到店鋪稍有收斂便鳴金收兵。」

卓永興續指：「市民希望看到敢作為、有作為的政府，街道清潔和管理的成敗，便是政府是否想幹事、能幹事、幹成事的驗證！」

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