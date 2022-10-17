【小心有蟲】Donki買牛肉粒驚見活蟲蠕動　網民稱吃了幾粒才發現「依家有心理陰影」

▲ Donki買牛肉粒驚見活蟲蠕動，網民稱吃了幾粒才發現。

有市民在網上討論區「將軍澳主場」帖文，表示太太上月從日式超市Donki購買了一盒獨立包裝的牛肉粒零食，今晚(16日)剛打開吃了幾粒後，驚見其中一粒有一條活生生的蟲在蠕動，再開另一粒也有同樣發現，即時唔敢再食。盒底顯示食品賞味期限為2023年9月1日。

不少網民在帖文留言話好恐怖，發帖網民回覆直言：「見到兩條蟲爬爬下......我依家有心理陰影，覺得食道有啲唔舒服。」

將軍澳主場

Eddie Wong · 1小時 ·

太太上個月係尖沙咀donki買

剛剛打開見到有蟲

我仲要食左幾粒….先發現

即刻開另一粒望真，另一粒都有

成盒唔敢再食

D單一早掉左，唔退貨了

其他人有買嘅自己留意

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網民回應：

呢d肉類零食真係好易生呢d蛋白蟲，我養開貓，時不時貓糧都有機會生呢d蟲，只要生產過程有蟲卵入左去就會有

冇得退錢都要去佢fb inbox佢，話佢知！💪🏻💪🏻

我都有買，多謝提醒

好恐怖

做乜吾報食環?

好嘔心🫤

🥲早幾日完一盒。平時無望過，打開就食🥲🥲🥲。以後唔買

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責任編輯 李志強