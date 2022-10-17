  • 28°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 02:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小心有蟲】Donki買牛肉粒驚見活蟲蠕動　網民稱吃了幾粒才發現「依家有心理陰影」

社會 00:30 2022/10/17

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

Donki買牛肉粒驚見活蟲蠕動，網民稱吃了幾粒才發現。

有市民在網上討論區「將軍澳主場」帖文，表示太太上月從日式超市Donki購買了一盒獨立包裝的牛肉粒零食，今晚(16日)剛打開吃了幾粒後，驚見其中一粒有一條活生生的蟲在蠕動，再開另一粒也有同樣發現，即時唔敢再食。盒底顯示食品賞味期限為2023年9月1日。

不少網民在帖文留言話好恐怖，發帖網民回覆直言：「見到兩條蟲爬爬下......我依家有心理陰影，覺得食道有啲唔舒服。」

將軍澳主場
Eddie Wong  · 1小時  · 
太太上個月係尖沙咀donki買
剛剛打開見到有蟲
我仲要食左幾粒….先發現
即刻開另一粒望真，另一粒都有
成盒唔敢再食
D單一早掉左，唔退貨了
其他人有買嘅自己留意

    點擊圖片放大
    +2

網民回應：

呢d肉類零食真係好易生呢d蛋白蟲，我養開貓，時不時貓糧都有機會生呢d蟲，只要生產過程有蟲卵入左去就會有

冇得退錢都要去佢fb inbox佢，話佢知！💪🏻💪🏻

我都有買，多謝提醒

好恐怖

做乜吾報食環?

好嘔心🫤

🥲早幾日完一盒。平時無望過，打開就食🥲🥲🥲。以後唔買

 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯　李志強

食用安全 零食 網上討論區 牛肉 尖沙咀 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰
14:40 2022/10/16
【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】
14:11 2022/10/16
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】
【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】
15:11 2022/10/15
【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】