【家品速報】雅芳婷推出全新抗病毒四季套被　具自潔免洗功能可洗衣機清洗

▲ 舒適棉高蓬鬆高透氣，有效保存人體溫感。（雅芳婷提供）

香港寸金尺土，蝸居收納空間有限，加上香港天氣炎熱濕焗，細菌及病毒容易滋生，被鋪收納及衛生問題亦成為港人每天面對的民生問題。雅芳婷最近推出全新抗病毒四季套被，套被具備自潔免洗功能，一年四季都適用，一套即可解決收納、衛生及清潔的問題。

這款抗病毒四季套被除可獨立使用外，用家可將夏被及秋被結合使用，毋須額外購買冬天棉被，大大縮減被鋪的收納空間，而且可將套被放入家用洗衣機清洗，加上套被設計輕巧，佔用極少晾曬空間，達致快洗快乾。

▲ 毋須被袋，可直接機洗。

其中秋被採用嶄新儲熱纖維技術，可快速吸收四周環境的熱能，令被窩快速升温，配合舒適棉的高蓬鬆度及透氣性，有效保存人體散發熱量，保暖舒適而不焗促。

由即日起至10月30日，雅芳婷更推出期間限定優惠，3款抗病毒四季套被將以低至36折發售，包括單人60” X 86” 售$799（原價$2,250）、雙人70” X 86” 售$899（原價$2,550）及加雙人80” X 86” 售$999（原價$2,850)。

零售點：https://www.afontane.com/pages/address

記者︰黃依情