【#LINKEDUpresents】英國私立寄宿學校「選校七大法則」全校寄宿生比例，反映不同校園文化？

寄宿生活，是整個英國私立中學最重要的一環，也是香港家長希望子女從中學習獨立自主、與不同背景同學學習群體生活的方式。大部分的國際學生到英國升學，絕大部分都會選擇在校內附設的寄宿設施居住；而當地學生卻不一定全部都選擇留宿於學校內。作為一間接受本土及國際學生的私立寄宿學校，整間院校的總寄宿學生比例多寡，也會對於家長在選擇學校上，有舉足輕重的影響。

之前我們談及國際學生多寡的時候，就以國際學生佔全校總學生人數的百分比來劃分，而全校寄宿生比例就可以略為簡單一些，大致可以把學校分作以下三類：日校生為主、半寄宿學校和全寄宿學校。這幾個分類相對之前的國際寄宿學生比例，一點都不公式化，對於初到英國學習的同學，反而會為他們帶來不一樣的留學體驗。

日校生為主：宿生之間更容易交流

這類學校以招收日校生為主，其寄宿學生比例普遍不會超過全校總人數的10%，而寄宿學生多數為國際學生。家長選擇這類學校之前，必須小心留意一點：雖然當地日校學生佔大多數，但是相對上住在學校宿舍的學生則會以國際學生居多，令到寄宿環境比較國際化，從而欠缺一些英國地道文化，然而子女在眾多國際學生的氛圍下，較容易融入宿舍生活。在這個類別的學校當中，以Chigwell School 接受國際學生申請Year 12 入學為例，這間大型學校的總寄宿人數只佔全校百分之二，在國際生為主的寄宿環境下，大家的學習、生活方法相若，有助同學之間互相交流。再者，在寄宿生比例不多的環境下，同窗之間更容易建立深厚的感情，在畢業後仍然會成為畢生摯友。這類學校較適合有意申請就讀高年班的同學入讀。

半寄宿學校：對寄宿學生整體支援配套理想

當一間學校的總寄宿學生人數，佔全校學生大約百分之都會被我們稱為「半寄宿中學」，這個類别的學校最為常見，他們的寄宿配套及對寄宿學生的支援理想，小部分學校甚至會安排老師，在週末支援寄宿學生的學業及生活，整體配套非常平均。這類學校基本上適合各類型的國際學生，在選擇此類中學時，家長應該留意國際學生佔總寄宿人數的比例，以及學校會否提供適合子女的學術配套及課外活動。

全寄宿學校：適合性格獨立、主動的同學

如果寄宿生佔全校總人數百分之六十或以上，我們都會稱那些學校為「全寄宿學校」。這類學校一般較具歷史規模，對寄宿生提供的支援亦是最傳統、最全面：例如學校會要求星期六上課半天（Saturday School），就是其中一個特點。相對前兩者，「全寄宿學校」的國際學生比例一般也會控制得非常嚴格，而選擇這類型學校的家長要特别小心，曾有香港學生表示在全寄宿學校的環境裡，或因為生活習慣與其他外國同學不一樣，而需要較長的適應時間。我們建議英文程度較高，或是在香港就讀國際學校的學生可以多考慮報讀「全寄宿學校」，因為他們非常注重學生的獨立性，適合接受能力較強的學生。

綜合考慮過英國私立寄宿學校的入學年級、學校規模、國際學生及全校寄宿學生比例等基礎因素後，下文就會探討進入家長和學生都相當關注的重點：入學程序、入學考核模式及截止日期：重視入學程序及截止日期，正是部署入讀心儀學府的必不可少的環節！

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(特約)