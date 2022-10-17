【消委會】27款牙膏檢出微量重金屬　另3款兒童牙膏過酸或損琺瑯質

▲ （陳永康攝）

牙膏每天使用的必需品，若消費者委員會測試了市面30款普通和兒童牙膏樣本，發現13款兒童牙膏樣本中，有3款酸度過高，未能符合內地標準，有機會損害琺瑯質；2款聲稱含氟的兒童牙膏的氟含量太低，或未能加強鞏固牙齒。

此外，4款樣本過敏香料超出歐盟標準，卻沒有按規定在成分表列出；另有9成檢出微量重金屬，雖然含量沒有超出相關標準，但須注意長期攝入該等物質對健康帶來的風險。香港牙醫學會代表陳慧玲建議，消費者應避免選用酸性牙膏，因或會弱化牙齒表面，甚至導致磨損，提議市民選擇具功效的牙膏時，應諮詢牙醫意見。

消委會於今年3月至5月從市場搜集了30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，每款售價由$10至$100不等，當中16款有在包裝上標示適用年齡。是次測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行了過敏香料和有害物質等測試。

3款兒童牙膏過酸琺瑯質或被溶解

測試中13款兒童牙膏樣本的酸鹼值介乎3.8至8.2，當中3款包括「Elmex」、「Dr Brown's」和 「Tom's」量得的酸鹼值分別為5、3.8和4.8，未能符合標準要求的酸鹼值偏低，未能符合內地標準，要求牙膏的酸鹼值不應低於5.5或高於10.5。

消委會提醒，當口腔中的酸鹼值降至5.5以下時，牙齒的琺瑯質有機會被溶解。刷牙時使用過酸的牙膏，加上牙刷摩擦牙齒，或會令牙齒表面被弱化，甚至造成磨損，因此建議消費者應避免選用酸性牙膏。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。至於17款普通牙膏樣本的酸鹼值則介乎6.4至9.5，全部符合內地標準的要求。

2款氟含量低於內地標準 或未能提供足夠口腔保護

30款牙膏樣本中，有6款兒童牙膏和6款普通牙膏在包裝上標示了含氟化物及/或其氟含量。測試結果顯示，6款兒童含氟牙膏的游離氟含量為0.042%至0.061%，當中2款樣本未能符合內地的要求，包括「Baby Coccole」和「Elmex」。長期使用氟含量低於標準的牙膏，或未能為兒童提供足夠的口腔保護。

7款含砷26款含鉛 兒童長期攝取可致心血管疾病、影響智力

是次測試根據內地標準，檢視牙膏的重金屬砷和鉛的含量，27款樣本檢出重金屬，其中7款樣本檢出砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克，低於內地規範上限每公斤2毫克。另外，有26款樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克，亦低於內地標準每公斤10毫克的上限。

27檢出重金屬的樣本：

日本Sunstar 兒童含氟牙膏 (2–6歲) 葡萄味

韓國PERIOE PINKFONG 兒童牙膏（3歲以上）

Colgate 高露潔迷你兵團兒童牙膏雜果口味

Oral B 兒童防蛀牙膏 (Mickey)

意大利Baby Coccole 抱抱BB牙膏 (蘋果味)

Elmex 艾美適0–6歲兒童牙膏

Optima 蘆薈兒童專用牙膏 (士多啤利味)

德國唯美達兒童潔齒啫喱

意大利貝利達兒童牙膏

德國Nuk嬰兒牙膏配初生牙刷

Bilka天然健齒幼兒牙膏(柑橘味)

美國Tom's 幼兒學習無氟牙膏

舒適達 清涼薄荷配方牙膏

牙齦適牙齦護理牙膏原味配方

MARVIS 酸甜大黃牙膏

NONIO 無口氣牙膏清涼薄荷味

LG 喜馬拉雅山粉紅鹽牙膏 (冰涼薄荷味)

LG W.H.A.T. 竹鹽護齦防敏牙膏

韓國Reach 多合一牙齦護理含氟牙膏

Lavera 美白牙膏

片仔癀 牙火清清火護齦牙膏(冰爽薄荷)

Dr. Bronner's 有機薄荷美白牙膏

Dentiste Plus White 衞生和草藥牙膏

JASON 天然牙膏 – 無氟竹粉薄荷美白牙膏

雅樂寶 無添加牙膏

Ecostore 無氟牙膏(全效)

阿原 Care 柑仔牙膏 – 健齒

消委會提醒消費者，儘管全部樣本檢出的重金屬含量均符合內地標準，但由於重金屬可積聚於人體內，對健康影響較大。如長期攝取無機砷，或有機會導致外周血管疾病、心血管疾病或高血壓；至於鉛，一旦攝入體內便會積聚，慢性接觸鉛可影響兒童的智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，故應盡量減少攝入任何含鉛的物質。

消委會又指出，有12款檢出微量重金屬，部分更標示為適合3歲以下嬰幼兒使用。然而嬰幼兒在溂口的過程中，未懂得把牙膏和泡沫完全吐掉，故建議家長應在旁指導，盡量減少幼兒因誤吞牙膏而攝入重金屬的機會。

廠商回應

「Colgate 高露潔」表示產品的成分內的丁香油酚濃度低於0.01%，與是次測試結果不符。

「Dr Brown's」表示該產品用於訓練0至3歲兒童刷牙，經實驗室證實成分不含有害物質，符合歐盟化妝品法規要求，即使年幼兒童不慎吞服，亦不會對健康構成影響。另外，該公司又指產品的酸鹼值較低，有效透過偏酸環境以抑制細菌生長。

「Reach」表示所有項目均符合相關法規要求，將繼續與生產商緊密合作，以確保產品符合香港法規，亦會持續關注產品標籤，讓消費者更能了解產品的特性及用法。

「Lavera」指檸檬烯在成分表中標示為「天然精油成分」，產品獲NaTrue認證並向本會提供相關證書的副本，而產品中的部分成分亦獲得「有機農業認證」。

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記者：陳麗娜