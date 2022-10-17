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【消委會】27款牙膏檢出微量重金屬　另3款兒童牙膏過酸或損琺瑯質

社會 10:00 2022/10/17

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（陳永康攝）

牙膏每天使用的必需品，若消費者委員會測試了市面30款普通和兒童牙膏樣本，發現13款兒童牙膏樣本中，有3款酸度過高，未能符合內地標準，有機會損害琺瑯質；2款聲稱含氟的兒童牙膏的氟含量太低，或未能加強鞏固牙齒。

此外，4款樣本過敏香料超出歐盟標準，卻沒有按規定在成分表列出；另有9成檢出微量重金屬，雖然含量沒有超出相關標準，但須注意長期攝入該等物質對健康帶來的風險。香港牙醫學會代表陳慧玲建議，消費者應避免選用酸性牙膏，因或會弱化牙齒表面，甚至導致磨損，提議市民選擇具功效的牙膏時，應諮詢牙醫意見。

消委會於今年3月至5月從市場搜集了30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，每款售價由$10至$100不等，當中16款有在包裝上標示適用年齡。是次測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行了過敏香料和有害物質等測試。

3款兒童牙膏過酸琺瑯質或被溶解

測試中13款兒童牙膏樣本的酸鹼值介乎3.8至8.2，當中3款包括「Elmex」、「Dr Brown's」和 「Tom's」量得的酸鹼值分別為5、3.8和4.8，未能符合標準要求的酸鹼值偏低，未能符合內地標準，要求牙膏的酸鹼值不應低於5.5或高於10.5。

消委會提醒，當口腔中的酸鹼值降至5.5以下時，牙齒的琺瑯質有機會被溶解。刷牙時使用過酸的牙膏，加上牙刷摩擦牙齒，或會令牙齒表面被弱化，甚至造成磨損，因此建議消費者應避免選用酸性牙膏。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。至於17款普通牙膏樣本的酸鹼值則介乎6.4至9.5，全部符合內地標準的要求。

2款氟含量低於內地標準　或未能提供足夠口腔保護

30款牙膏樣本中，有6款兒童牙膏和6款普通牙膏在包裝上標示了含氟化物及/或其氟含量。測試結果顯示，6款兒童含氟牙膏的游離氟含量為0.042%至0.061%，當中2款樣本未能符合內地的要求，包括「Baby Coccole」和「Elmex」。長期使用氟含量低於標準的牙膏，或未能為兒童提供足夠的口腔保護。

7款含砷26款含鉛　兒童長期攝取可致心血管疾病、影響智力

是次測試根據內地標準，檢視牙膏的重金屬砷和鉛的含量，27款樣本檢出重金屬，其中7款樣本檢出砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克，低於內地規範上限每公斤2毫克。另外，有26款樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克，亦低於內地標準每公斤10毫克的上限。

27檢出重金屬的樣本：

  • 日本Sunstar 兒童含氟牙膏 (2–6歲) 葡萄味
  • 韓國PERIOE PINKFONG 兒童牙膏（3歲以上）
  • Colgate 高露潔迷你兵團兒童牙膏雜果口味
  • Oral B 兒童防蛀牙膏 (Mickey)
  • 意大利Baby Coccole 抱抱BB牙膏 (蘋果味)
  • Elmex 艾美適0–6歲兒童牙膏
  • Optima 蘆薈兒童專用牙膏 (士多啤利味)
  • 德國唯美達兒童潔齒啫喱
  • 意大利貝利達兒童牙膏
  • 德國Nuk嬰兒牙膏配初生牙刷
  • Bilka天然健齒幼兒牙膏(柑橘味)
  • 美國Tom's 幼兒學習無氟牙膏
  • 舒適達 清涼薄荷配方牙膏
  • 牙齦適牙齦護理牙膏原味配方
  • MARVIS 酸甜大黃牙膏
  • NONIO 無口氣牙膏清涼薄荷味
  • LG 喜馬拉雅山粉紅鹽牙膏 (冰涼薄荷味)
  • LG W.H.A.T. 竹鹽護齦防敏牙膏
  • 韓國Reach 多合一牙齦護理含氟牙膏
  • Lavera 美白牙膏
  • 片仔癀 牙火清清火護齦牙膏(冰爽薄荷)
  • Dr. Bronner's 有機薄荷美白牙膏
  • Dentiste Plus White 衞生和草藥牙膏
  • JASON 天然牙膏 – 無氟竹粉薄荷美白牙膏
  • 雅樂寶 無添加牙膏
  • Ecostore 無氟牙膏(全效) 
  • 阿原 Care 柑仔牙膏 – 健齒

消委會提醒消費者，儘管全部樣本檢出的重金屬含量均符合內地標準，但由於重金屬可積聚於人體內，對健康影響較大。如長期攝取無機砷，或有機會導致外周血管疾病、心血管疾病或高血壓；至於鉛，一旦攝入體內便會積聚，慢性接觸鉛可影響兒童的智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，故應盡量減少攝入任何含鉛的物質。

消委會又指出，有12款檢出微量重金屬，部分更標示為適合3歲以下嬰幼兒使用。然而嬰幼兒在溂口的過程中，未懂得把牙膏和泡沫完全吐掉，故建議家長應在旁指導，盡量減少幼兒因誤吞牙膏而攝入重金屬的機會。

廠商回應

Colgate 高露潔」表示產品的成分內的丁香油酚濃度低於0.01%，與是次測試結果不符。

「Dr Brown's」表示該產品用於訓練03歲兒童刷牙，經實驗室證實成分不含有害物質，符合歐盟化妝品法規要求，即使年幼兒童不慎吞服，亦不會對健康構成影響。另外，該公司又指產品的酸鹼值較低，有效透過偏酸環境以抑制細菌生長。

「Reach」表示所有項目均符合相關法規要求，將繼續與生產商緊密合作，以確保產品符合香港法規，亦會持續關注產品標籤，讓消費者更能了解產品的特性及用法。

Lavera」指檸檬烯在成分表中標示為「天精油成分」，產品獲NaTrue認證並向本會提供相關證書的副本，而產品中的部分成分亦獲得「有機農業認證」

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記者：陳麗娜

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