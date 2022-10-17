【消委會】27款牙膏檢出微量重金屬　另3款兒童牙膏酸鹼值太低或損琺瑯質

牙膏每天使用的必需品，若消費者委員會測試了市面30款普通和兒童牙膏樣本，發現13款兒童牙膏樣本中，有3款的酸鹼值太低，未能符合內地標準，有機會損害琺瑯質；2款聲稱含氟的兒童牙膏的氟含量太低，或未能加強鞏固牙齒。

另外有16款樣本檢出過敏香料成分，當中4款的檢出量超出歐盟法規需標示的上限，卻沒有按規定在成分表列出；此外，9成檢出微量重金屬，雖然含量沒有超出相關標準，但須注意長期攝入該等物質對健康帶來的風險。消委會強調，牙膏為每日使用的口腔清潔用品，商戶有責任確保產品符合護齒功能，清楚列明其成分，和避免含致敏物質或重金屬，以保障消費者健康。

消委會於今年3月至5月從市場搜集了30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，每款售價由$10至$100不等，當中16款有在包裝上標示適用年齡。是次測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行了過敏香料和有害物質等測試。

測試中13款兒童牙膏樣本的酸鹼值介乎3.8至8.2，當中3款的酸鹼值偏低，未能符合內地標準，要求牙膏的酸鹼值不應低於5.5或高於10.5。消委會提醒，當口腔中的酸鹼值降至5.5以下時，牙齒的琺瑯質有機會被溶解。刷牙時使用過酸的牙膏，加上牙刷摩擦牙齒，或會令牙齒表面被弱化，甚至造成磨損，因此建議消費者應避免選用酸性牙膏。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。至於17款普通牙膏樣本的酸鹼值則介乎6.4至9.5，全部符合內地標準的要求。

7款含砷26款含鉛 兒童長期攝取可致心血管疾病、影響智力

是次測試根據內地標準，檢視牙膏的重金屬砷和鉛的含量，結果於7款樣本檢出砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克，低於內地規範上限每公斤2毫克。另外，有26款樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克，亦低於內地標準每公斤10毫克的上限。

消委會提醒消費者，儘管全部樣本檢出的重金屬含量均符合內地標準，但由於重金屬可積聚於人體內，對健康影響較大。如長期攝取無機砷，或有機會導致外周血管疾病、心血管疾病或高血壓；至於鉛，一旦攝入體內便會積聚，慢性接觸鉛可影響兒童的智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，故應盡量減少攝入任何含鉛的物質。消委會關注是次13款兒童牙膏樣本中，有12款檢出微量重金屬，部分樣本更標示為適合3歲以下嬰幼兒使用。然而嬰幼兒在溂口的過程中，未懂得把牙膏和泡沫完全吐掉，故建議家長應在旁指導，盡量減少幼兒因誤吞牙膏而攝入重金屬的機會。

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記者：陳麗娜