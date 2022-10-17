  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 10:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會】27款牙膏檢出微量重金屬　另3款兒童牙膏酸鹼值太低或損琺瑯質

社會 10:00 2022/10/17

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

牙膏每天使用的必需品，若消費者委員會測試了市面30款普通和兒童牙膏樣本，發現13款兒童牙膏樣本中，有3款的酸鹼值太低，未能符合內地標準，有機會損害琺瑯質；2款聲稱含氟的兒童牙膏的氟含量太低，或未能加強鞏固牙齒。

另外有16款樣本檢出過敏香料成分，當中4款的檢出量超出歐盟法規需標示的上限，卻沒有按規定在成分表列出；此外，9成檢出微量重金屬，雖然含量沒有超出相關標準，但須注意長期攝入該等物質對健康帶來的風險。消委會強調，牙膏為每日使用的口腔清潔用品，商戶有責任確保產品符合護齒功能，清楚列明其成分，和避免含致敏物質或重金屬，以保障消費者健康。

消委會於今年3月至5月從市場搜集了30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，每款售價由$10至$100不等，當中16款有在包裝上標示適用年齡。是次測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行了過敏香料和有害物質等測試。

測試中13款兒童牙膏樣本的酸鹼值介乎3.8至8.2，當中3款的酸鹼值偏低，未能符合內地標準，要求牙膏的酸鹼值不應低於5.5或高於10.5。消委會提醒，當口腔中的酸鹼值降至5.5以下時，牙齒的琺瑯質有機會被溶解。刷牙時使用過酸的牙膏，加上牙刷摩擦牙齒，或會令牙齒表面被弱化，甚至造成磨損，因此建議消費者應避免選用酸性牙膏。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。至於17款普通牙膏樣本的酸鹼值則介乎6.4至9.5，全部符合內地標準的要求。

7款含砷26款含鉛　兒童長期攝取可致心血管疾病、影響智力

是次測試根據內地標準，檢視牙膏的重金屬砷和鉛的含量，結果於7款樣本檢出砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克，低於內地規範上限每公斤2毫克。另外，有26款樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克，亦低於內地標準每公斤10毫克的上限。

消委會提醒消費者，儘管全部樣本檢出的重金屬含量均符合內地標準，但由於重金屬可積聚於人體內，對健康影響較大。如長期攝取無機砷，或有機會導致外周血管疾病、心血管疾病或高血壓；至於鉛，一旦攝入體內便會積聚，慢性接觸鉛可影響兒童的智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，故應盡量減少攝入任何含鉛的物質。消委會關注是次13款兒童牙膏樣本中，有12款檢出微量重金屬，部分樣本更標示為適合3歲以下嬰幼兒使用。然而嬰幼兒在溂口的過程中，未懂得把牙膏和泡沫完全吐掉，故建議家長應在旁指導，盡量減少幼兒因誤吞牙膏而攝入重金屬的機會。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【消委會】消委會檢測28款牛油產品　11款總評4.5星或以上名單
12:03 2022/09/15
【消委會】消委會檢測28款牛油產品　11款總評4.5星或以上名單
【禁CBD】本港三分之一CBD產品被檢出THC　消委會拆解大麻二酚
22:28 2022/09/20
【禁CBD】本港三分之一CBD產品被檢出THC　消委會拆解大麻二酚
【消委會】測試15款兒童平衡單車　推介3款滿分安全不含塑化劑【附選購使用貼士】
14:48 2022/09/15
【消委會】測試15款兒童平衡單車　推介3款滿分安全不含塑化劑【附選購使用貼士】

你可能感興趣

【消委會】消委會檢測28款牛油產品　11款總評4.5星或以上名單
12:03 2022/09/15
【消委會】消委會檢測28款牛油產品　11款總評4.5星或以上名單
【禁CBD】本港三分之一CBD產品被檢出THC　消委會拆解大麻二酚
22:28 2022/09/20
【禁CBD】本港三分之一CBD產品被檢出THC　消委會拆解大麻二酚
【消委會】測試15款兒童平衡單車　推介3款滿分安全不含塑化劑【附選購使用貼士】
14:48 2022/09/15
【消委會】測試15款兒童平衡單車　推介3款滿分安全不含塑化劑【附選購使用貼士】
兒童健康 食用安全 癌症 過敏 重金屬 消委會 歐盟 高血壓

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰
14:40 2022/10/16
【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】
14:11 2022/10/16
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】
【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】
15:11 2022/10/15
【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】