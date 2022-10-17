【好姐姐】外傭花2小時還原整齊衣櫃　港媽大讚︰自問我做唔到

▲ 有外傭花2小時還原整齊衣櫃。

家有好外傭儼如多了一位好幫手！有港媽在社交平台分享，工人姐姐為她執拾衣櫃，結果將一個雜亂的衣櫃改頭換面，變得整齊。她大讚姐姐用心，更指連她自己也做唔到。

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雜亂衣櫃變企理

該名港媽早前於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖文，表示外傭花了2小時執衣櫃，她上載衣櫃前後的對比照，可見未執前的衣櫃相當雜亂，姐姐執拾後，衣物分門別類地摺疊整齊及掛好，還善用收納盒擺放東西，令衣物一目了然。港媽稱︰

自問我真心做唔到，初頭係咪個個都係咁嫁？連我個女都話從未見過咁整齊。

她笑指，「你叫我掛衫就得……叫我摺到咁，sorry我做唔到」，還表示「仲有3個衣櫃未執，姐姐唔該晒」。

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外傭肯陪小朋友玩

港媽曾在上月的帖文提及首次聘請外傭，對方入屋至今僅一個多月。姐姐工作了3日，已將廚房清潔得如新一樣，洗手間也「立立令」，而且她肯陪小朋友玩，可以一個遊戲玩足3小時，比她更有耐性。雖然姐姐不懂煮食，偶有蝦碌事，例如「第一日返學將我仔對鞋左右調住著」，但港媽認為她暫時不玩手機已不錯。她寫道︰

姐姐都係人，我哋返工都玩手機喇，多一點愛護，要當姐姐係屋企人咁，大家將心比心，希望姐姐一直keep住依股正能量！

網民︰姐姐摺衫擺嘢有一手

帖文引來不少僱主家長留言，對姐姐巧手執衣櫃均一致讚好。而很多僱主都指家中外傭擅長摺衫執拾，有網民表示「我都好鍾意姐姐執衣櫃執得好整齊」、「姐姐摺衫同擺嘢真係有一手」、「佢哋執嘢好好心機」、「我姐姐不定期都會摺好衣櫃衫」、「我姐姐嚟到幫我執好晒啲衣櫃」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳