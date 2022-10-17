【消委會】27款紫菜全部含豐富碘　19款達高鈉水平10款屬高脂

▲ （消委會提供）

市場上有很多種即食紫菜，有零食紫菜、壽司或飯團用紫菜、用作拌飯的紫菜等。消費者委員會測試市面上27款不同種類的即食紫菜樣本，結果發現全部樣本的碘含量豐富，適量進食有助保持新陳代謝，過量有機會影響甲狀腺功能。在測試中4款零食紫菜樣本標示供36個月以下嬰幼兒食用，當中有1款進食1份所攝取的碘含量已超過1至3歲幼兒每日推薦攝入量的90%，家長需格外注意。

消委會測試27款即食紫菜樣本，包括18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲。每包售價介乎元10至62元，每100克售價則由$40.6至$386.7，價格相差逾8倍。

測試結果顯示，全部樣本均屬含豐富碘的食品。以每食用分量計算，每份含10微克至450微克碘，適量食用可避免碘攝入量不足。碘含量最高的為1款壽司或飯團用的紫菜樣本，每100克含有34,600微克碘。按推算，進食兩片所攝入的碘含量，已超出中國營養學會及世衞的建議上限。市民食用須注意分量，以免攝入過量的碘。

消委會也提醒家長，應格外留意嬰幼兒的紫菜食用量，因他們的碘攝入上限較成人低。在4款聲稱供36個月以下嬰幼兒食用的樣本，食用1份分別會攝入51至171微克碘，當中碘含量最高的1款樣本，更超出1至3歲幼兒推薦攝入量約90%。

測試結果也顯示，有19個樣本、即7成樣本屬高鈉水平。當中非零食紫菜的樣本，鈉含量最高的樣本每100克含4,840毫克鈉，若家長用2兩為小童製作飯團，，單單食用紫菜的鈉攝入量約126毫克鈉，已佔中國營養學會為4至6歲小童所訂的預防非傳染性慢性病的建議攝入量的11%，若再配以其他高鈉食材，會大大增加小童的鈉攝取量。

至於脂肪含量方面，也有10款零食紫菜樣本屬高脂食品。雖然紫菜看似輕巧乾身，容易被誤以為脂肪含量不會很高，加上新興零食紫菜款式眾多，例如經油炸或大量調味的紫菜，其高脂肪含量不容忽視。

是次測試亦涵蓋6種金屬污染物，27款樣本均檢出2至5種金屬污染物，但參考多地標準，全部檢出的金屬污染物含量並未有超出標準，正常食用下不會影響健康。

▲ （消委會提供）

食用即食紫菜的建議： 細閱即食紫菜產品上的成分表和營養標籤，並注意鈉、脂肪和糖的攝取量，建議選擇原味或調味料較少的紫菜

不宜食用超過建議食用分量

口味於嬰幼兒階段建立，經常食用高鈉等重口味食物，或會使嬰幼兒養成偏好鹹味的習慣

雖然全部樣本均屬高蛋白質和高纖食品，但即食紫菜不宜當成攝入蛋白質和纖維的主要來源

香港營養師協會建議，如果消費者懷疑攝入過多的碘並出現頸部腫脹等症狀，應盡快諮詢醫生；而腎病病人和正服用華法林（抗凝血藥）的病人於食用紫菜前應先諮詢醫生或註冊營養師意見。

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記者：江麗盈