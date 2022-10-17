【消委會】消委會測試14款電動牙刷　2款性價比最高628元跑贏千元貨

▲ 消委會測試14款電動牙刷。（iStock 圖片）

消委會測試14款電動牙刷，售價由308至2,688元。測試由國際消費者研究及試驗組織統籌進行，評審項目分別有潔齒效能、電池表現、使用方便程度及寧靜程度等，總評分以5點為最高。

測試結果顯示，「Oral-B」iO-8（$2,649）、「Philips Sonicare」Prestige 9900 HX9996/13（$2,688）及「Oral-B」iO-6（$1,999）同得4.5點總評分，成為首選，惟其售價較高。此外，另有7個樣本獲得4點總評分，當中「Oral-B」Pulsonic Slim 1000（$699）及「Philips Sonicare」ProtectiveClean HX6808/02（$628）的售價較低，只需基本操作模式的用戶均可考慮。而另有一些要價逾千元的品牌，總評分僅獲3至3.5點。

消委會提醒，除電動牙刷的售價，消費者亦應注意更換刷頭的恆常費用。各樣本的原裝刷頭平均每支由約36至249元，不少供應商以2至4支刷頭包裝發售。根據不少電動牙刷生產商的建議，最好每3個月更換刷頭，「Foreo」則建議6個月，亦有個別生產商以更換刷頭顯示燈或刷毛的褪色程度提示用戶，或建議當刷毛向外歪斜變形時，便應適時更換刷頭，以保持刷頭衞生及潔牙效率。

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記者：黃穎津