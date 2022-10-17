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【港女野人】陳若思傳與鍾培生拍拖　Amber透露男方正籌備結婚

娛樂 11:11 2022/10/17

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Amber與鍾培生是甚麼關係?

TVB小花陳若思（Amber）近日被爆與「富三代」鍾培生（Derek）曾拍過拖，日前Amber出席TVB節目錄影時，直言認識Derek，但否認二人曾拍拖。

Amber透露在其選美時候已經有此傳聞，因她以前在電競公司工作，故與Derek已認識一段長時間，並會在很多電競場合一齊出現，才會令傳聞引起。
Amber指二人於2015年認識，直到Derek的HK E-Sports成立，熱衷於打LOL的她就被鍾對方邀請加入電競女子隊。

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否認傳聞 澄清對方沒有追求

她指，由於當時有直播打機及當gamegirl，所以彼此較熟絡，不過強調關係只是上司下屬而已，沒有拍過拖：「由我由HK E-Sport開始，呢啲傳聞就特別多。」

談到Derek有否展開追求，Amber回應：「應該係話佢追過好多女仔，但係如果我同佢拍拖關係就會好尷尬，因為返工其他人會見到。」並指對方是口花花愛講笑，沒有追求過她。」

Amber指與鍾培生只是朋友。

指男方正籌備結婚

Amber又指對方當她為妹妹，並指大家是朋友關係私底下會一班人吃飯，但去酒店或者其他地方就不會。

而且，她更表示離職電競隊後，兩人已有很多年沒見，更透露對方現正籌備結婚。

至於男方被問及Amber緋聞甚至包養對方一事，Derek回覆傳媒指二人只是舊同事，已有5、6年沒見面。

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Derek想早日成家立室

其實Derek曾與不少女藝人傳緋聞，而他也未公開過往女朋友的身份，令人更加好奇。

早前他又被前港姐袁嘉敏（Candy）在社交網站爆料稱獲Derek及其父包三餐達一年，炮轟鍾氏父子是人渣，並指二人曾向她提出「古怪要求」。

Derek過往接受TOPick坦言早於24歲已想成家立室，但對感情亦很認命，自知未能強求：「在這方面很渣、很有問題，我喜歡把感情量化。」

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日藉女友?

事實Derek一直多緋聞，他在今年6月到日本東京旅遊，被爆出有位日籍美女相伴，更被指疑似是其女朋友。

當時有讀者向傳媒爆料指Derek在當地有一位名叫Momona的長髮女生相伴，更爆出Derek從後擁著對方的甜蜜合照，態度親暱得如一般情侶無異。

Momona留有一頭長髮、濃眉、笑容甜美，兼且擁有勻稱身材，絕不被一眾女星比下去。她更表示自己是一位設計師，但IG帳號內主要分享生活日常相。

不過Derek事後即在個人社交平台發文澄清二人不是情侶，表示大家只是普通朋友，更指：「我喺香港有鍾意嘅人」

撰文 : TOPick柴犬出動

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