  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生

娛樂 10:41 2022/10/17

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

男團MIRROR「復工」，當中副隊長江江𤒹生（Anson Kong,AK）在昨日（10月16日）迎來30歲生日。

AK於個人IG發帖文抒發感受之外，更上載一張於西貢碼頭拖狗的照片，而曾經同AK傳緋聞的商台DJ麻利同時分享一張西貢夜空照，不禁令外間懷疑麻利陪AK慶生。

【MIRROR成員】有人於Mo生日應援做出惡意行為　AK：加深受害者的傷害

最新影片推介：宋熙年專訪

AK昨日於IG發文寫道：「三十而立，提起學會。感謝呢段時間的陪伴，未來繼續多多指教！」

相隔1小時，商台DJ麻利於IG限時動態上載一張於西貢碼頭的照片，當中寫道：「Look at the star ，look how they shine for you」，似在為AK打氣。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

AK祝福受傷舞者

另外，前日接近12時，麻利分享一張生日蛋糕的照片，不禁令人懷疑AK跟麻利一起慶生。而生日前夕，AK分享一張晴空的照片，當中寫道：「準備迎接29+1，2022本應是特別和期待的一年，可惜現在只想洗掉這一年，願一切事情從未發生。」

AK表示，生日願望只有一個，希望能將大家祝福轉化成3位MIRROR演唱會受傷舞者的能量。

除疑似陪慶生外，AK亦為愛犬「chaichai」開設IG悵號，而麻利不時留言，當中包括「香噴噴」、「猜豬個樣成熟咗了」、「原來以前真係好細隻」等，粉絲懷疑chaichai是二人一起養。

加上小儀早前於chaichai的照片中留言：「傻脷」，當中粉絲留言說：「ak真係同佢拍拖，唔好啦！」二人戀聞不徑而走。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【MIRROR成員】Anson Kong再度榮升餐廳老闆　出道以來積極拓展不同生意

AK麻利一直傳緋聞

MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）上年7月，被爆撻著現年40歲的商台DJ麻利，二人跟Frankie等人結伴睇C AllStar演唱會，另外有指AK跟麻利同樣愛水上活動，故十分投契。

二人的緋聞被形容為「姨侄戀」，更引起網友熱烈討論。當時有指麻利曾於私人Facebook中暗爽，但麻利其後否認有講過這句說話，更大動肝火鬧爆某媒體：「唯恐天下不亂」！

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【野人老師】邱士縉演出獲好評人氣上升　旦哥大讚Stanley：令我刮目相看
12:34 2022/10/14
【野人老師】邱士縉演出獲好評人氣上升　旦哥大讚Stanley：令我刮目相看
【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強
13:33 2022/10/13
【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強
【MIRROR成員】Stanley疑飽受創傷後遺症困擾　邱士縉自揭憤怒又內疚向醫生求助
17:36 2022/10/16
【MIRROR成員】Stanley疑飽受創傷後遺症困擾　邱士縉自揭憤怒又內疚向醫生求助

你可能感興趣

【野人老師】邱士縉演出獲好評人氣上升　旦哥大讚Stanley：令我刮目相看
12:34 2022/10/14
【野人老師】邱士縉演出獲好評人氣上升　旦哥大讚Stanley：令我刮目相看
【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強
13:33 2022/10/13
【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強
【MIRROR成員】Stanley疑飽受創傷後遺症困擾　邱士縉自揭憤怒又內疚向醫生求助
17:36 2022/10/16
【MIRROR成員】Stanley疑飽受創傷後遺症困擾　邱士縉自揭憤怒又內疚向醫生求助
江𤒹生 麻利亞 娛樂人物職業 Mirror 緋聞 歌手

最高瀏覽

【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰
14:40 2022/10/16
【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】
14:11 2022/10/16
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】
【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】
15:11 2022/10/15
【突發意外】女中學生攝車過馬路　遭TESLA直線撞飛【有片】