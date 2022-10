【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生

男團MIRROR「復工」,當中副隊長江江𤒹生(Anson Kong,AK)在昨日(10月16日)迎來30歲生日。

AK於個人IG發帖文抒發感受之外,更上載一張於西貢碼頭拖狗的照片,而曾經同AK傳緋聞的商台DJ麻利同時分享一張西貢夜空照,不禁令外間懷疑麻利陪AK慶生。

【MIRROR成員】有人於Mo生日應援做出惡意行為 AK:加深受害者的傷害

最新影片推介:宋熙年專訪

AK昨日於IG發文寫道:「三十而立,提起學會。感謝呢段時間的陪伴,未來繼續多多指教!」

相隔1小時,商台DJ麻利於IG限時動態上載一張於西貢碼頭的照片,當中寫道:「Look at the star ,look how they shine for you」,似在為AK打氣。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

AK祝福受傷舞者

另外,前日接近12時,麻利分享一張生日蛋糕的照片,不禁令人懷疑AK跟麻利一起慶生。而生日前夕,AK分享一張晴空的照片,當中寫道:「準備迎接29+1,2022本應是特別和期待的一年,可惜現在只想洗掉這一年,願一切事情從未發生。」

AK表示,生日願望只有一個,希望能將大家祝福轉化成3位MIRROR演唱會受傷舞者的能量。

除疑似陪慶生外,AK亦為愛犬「chaichai」開設IG悵號,而麻利不時留言,當中包括「香噴噴」、「猜豬個樣成熟咗了」、「原來以前真係好細隻」等,粉絲懷疑chaichai是二人一起養。

加上小儀早前於chaichai的照片中留言:「傻脷」,當中粉絲留言說:「ak真係同佢拍拖,唔好啦!」二人戀聞不徑而走。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【MIRROR成員】Anson Kong再度榮升餐廳老闆 出道以來積極拓展不同生意

AK麻利一直傳緋聞

MIRROR成員Anson Kong(江𤒹生)上年7月,被爆撻著現年40歲的商台DJ麻利,二人跟Frankie等人結伴睇C AllStar演唱會,另外有指AK跟麻利同樣愛水上活動,故十分投契。

二人的緋聞被形容為「姨侄戀」,更引起網友熱烈討論。當時有指麻利曾於私人Facebook中暗爽,但麻利其後否認有講過這句說話,更大動肝火鬧爆某媒體:「唯恐天下不亂」!

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R