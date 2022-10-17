【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生

男團MIRROR「復工」，當中副隊長江江𤒹生（Anson Kong,AK）在昨日（10月16日）迎來30歲生日。

AK於個人IG發帖文抒發感受之外，更上載一張於西貢碼頭拖狗的照片，而曾經同AK傳緋聞的商台DJ麻利同時分享一張西貢夜空照，不禁令外間懷疑麻利陪AK慶生。

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AK昨日於IG發文寫道：「三十而立，提起學會。感謝呢段時間的陪伴，未來繼續多多指教！」

相隔1小時，商台DJ麻利於IG限時動態上載一張於西貢碼頭的照片，當中寫道：「Look at the star ，look how they shine for you」，似在為AK打氣。

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AK祝福受傷舞者

另外，前日接近12時，麻利分享一張生日蛋糕的照片，不禁令人懷疑AK跟麻利一起慶生。而生日前夕，AK分享一張晴空的照片，當中寫道：「準備迎接29+1，2022本應是特別和期待的一年，可惜現在只想洗掉這一年，願一切事情從未發生。」

AK表示，生日願望只有一個，希望能將大家祝福轉化成3位MIRROR演唱會受傷舞者的能量。

除疑似陪慶生外，AK亦為愛犬「chaichai」開設IG悵號，而麻利不時留言，當中包括「香噴噴」、「猜豬個樣成熟咗了」、「原來以前真係好細隻」等，粉絲懷疑chaichai是二人一起養。

加上小儀早前於chaichai的照片中留言：「傻脷」，當中粉絲留言說：「ak真係同佢拍拖，唔好啦！」二人戀聞不徑而走。

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AK麻利一直傳緋聞

MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）上年7月，被爆撻著現年40歲的商台DJ麻利，二人跟Frankie等人結伴睇C AllStar演唱會，另外有指AK跟麻利同樣愛水上活動，故十分投契。

二人的緋聞被形容為「姨侄戀」，更引起網友熱烈討論。當時有指麻利曾於私人Facebook中暗爽，但麻利其後否認有講過這句說話，更大動肝火鬧爆某媒體：「唯恐天下不亂」！

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