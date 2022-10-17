【香港小姐2022】徐麟做獎老成同屆最快上位佳麗　曾志偉親解「睇中」Astrid原因

《2022香港小姐競選決賽》於9月25日完美落幕，5強佳麗之一的徐麟（Astrid），在首輪面試中以爆炸頭示人被封「女版曾比特」，愈戰愈勇的她在總決賽上以半鹹半淡廣東話帶來笑話，也可見她應該會具有一定的觀眾緣！

Astrid早前才透露自己曾與監製見面，也承認與TVB傾談發展，想不到她率先在一眾落選佳麗中「跑出」，獲「獎門人」曾志偉欽點擔任獎老！

【香港小姐2022】徐麟透露與TVB傾日後發展 努力學廣東話盼多方面嘗試

▲ （影片截圖）

做金剛2.0

Astrid參選港姐後不足一個月，又未與TVB簽新合約，便獲「獎門人」曾志偉親自欽點她擔任獎老之一，成為最快入組的佳麗。

她日前以Cosplay造型參與錄影，說著半鹹半淡廣東話的Astrid不禁令人想起過往的獎老金剛，成為被獎門人、獎老們「作弄」的對象，也為觀眾發放笑彈！Astrid不惜扮鬼扮馬上陣參與節目之餘，份上陣玩吮乒乓波時大呼「好緊張、好大風」，十分搞笑！

其實Astrid早在港姐總決賽落選時，已被拍得獲曾志偉安慰的一刻，似乎是早被獎門人發現其加入娛樂圈的潛質呢！

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徐麟：好興奮

Astrid接受TVB娛樂新聞台訪問時表示為可與大家見面感到興奮，也是很新鮮的嘗試，並希望自己可以令到大家很開心。

她指自己曾與監製傾談，而自己也想有不同的嘗試，所以便參與節目，未有指是由獎門人親自欽點。

同屆的好姊妹林鈺洧、梁超怡也有到場支持Astrid，兩位香港小姐也希望有機會可上《獎門人》玩。林鈺洧為Astrid獲得機會而感高興，指參選時已覺得Astrid性格很好、開朗、甚麼也不介意。

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獎門人「睇中」徐麟有原因

「獎門人」曾志偉直認是由她安排Astrid加入節目，他受TVB娛樂新聞台訪問時說：「我覺得徐麟是很難得，近幾年也很難找到像李綺虹般說廣東話不正又很有觀眾緣、大家也癿得她可愛，我覺得Astrid是很適合來做獎老。」

他續說：「金剛未能回來，她頂替金剛的位置就最合適，我覺得她是女金剛，她在綵排是時已又引到我們很開心，嘉樂、祥仔聽到她說話已不停地笑，我覺得觀眾也會喜歡她，我也特地把茶餐廳的環節由她去說，我認為觀眾會接受」。

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