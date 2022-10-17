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【羽毛球】世界羽毛球巡迴賽明日開打　港隊謝影雪右臂甩骹無緣賽事

社會 10:27 2022/10/17

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港隊謝影雪右臂甩骹無緣賽事。（Facebook 謝影雪 Tse Ying Suet）

世界羽毛球巡迴賽超級750賽事的丹麥公開賽明天（18日）展開，惟港隊混雙球手謝影雪深夜在社交平台發文，並上載數張以綳帶包裹右臂的照片，指她在出發歐洲比賽前一天訓練時受傷，經過跟醫生溝通後，還是決定放棄這兩站的比賽。

    點擊圖片放大

她表示，其實這個月在港狀態良好，亦轉換了一些新的訓練，在球場上也能發揮得到，狀態跟信心也準備好出去衝擊一下。但她感嘆：「可惜事情就這樣發生了，失望跟傷心是一定有，但事情已發生，唯有接受，好好做康復治療。希望明年的比賽，給大家看到一個更好的我！」

謝影雪又感謝拍檔鄧俊文：「拍住我六年已經見證住我甩過三次骹，但每次都體諒我，耐心等待我復原，辛苦晒你喇！」

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記者：黃穎津

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