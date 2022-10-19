【非傳統教學】小班教學培養中英文出眾學生  低調新加坡名校小一升學理想

▲ 新加坡卓薈國際幼稚園透過專題教學，引發學習興趣。

香港是國際化大都市，人材的發展可以是多方面，近年有不少家長捨棄傳統的以課本為主導的教學模式，而選擇活動教學去裝備子女，自小培養成為具國際視野的孩子。新加坡卓薈國際幼稚園以新加坡的課程為基礎，注入本地的元素，以符合香港的需求，因而採用活潑的專題研習的教學方式，引發學生對知識的探求，培養小朋友成為主動發問和尋找答案、懂得思考和創意的兒童。而完成幼稚園學業後，既可銜接本地小學，亦可選擇入讀國際學校，出路廣闊。

專題教學引發學習興趣

新加坡卓薈國際幼稚園校監秦蓁表示，專題研習教學法是透過不同的主題研習活動，讓小朋友靈活地吸收詞彙、句子和知識，這種教學方法的其中一個好處是，培養小朋友的自主學習精神，通過愉快學習，學生樂於發問而不怕犯錯。

有別於傳統的單向教學方式，新加坡卓薈國際幼稚園通過有趣的活動，引發學生多問多想，在老師帶領下與同學一起探索事物，透過解難來提升孩子的學習興趣及動機。課程包括生活的題材和語文學習，以探究式學習為基礎，通過專題研習，引發小朋友主動學習、好奇地探索新事物，老師會鼓勵學生多加發問、多與同學溝通合作，從而一步一步認識世界，開拓小朋友的國際視野。

▲ 新加坡卓薈國際幼稚園校監秦蓁認為，小朋友透過閱讀可以認識世界，喜歡閱讀的小朋友便會主動尋找知識。(陳慧安攝)

新加坡卓薈國際幼稚園的另一個特色是不使用教科書。「雖然沒有教科書，但不代表老師隨意授課，我們每年設計五個專題研習題目，範疇包括認識自已、文學修養、環保、環遊世界和認識世界各地。」秦蓁解說。

根據五個專題研習題目，老師會設計課程，因應不同的主題，模擬生活化的情景令學生投入課堂。例如環遊世界，課室會佈置有入境櫃檯，同學們手執行李箱、模仿過海關、出境和入境。學生在過程中不但可以學到相關的詞彙，而且他們的行李箱是認認真真地執好行李，帶有適當的衣物和用品，到澳洲或日本旅遊的同學，所帶的行裝便會不同，從而認識到不同國家的氣候有異。

此外，專題研習學習會由老師帶領和指導學生去探索事物、解決疑難，學生透過自行或與家長搜集資料後，在課堂中輪流演說，分享所研習的成果，這有助提升小朋友的學習動機和興趣，促進其認知和創意的發展。例如在環遊世界的主題研習，學生會動手製作地圖或地球儀，從中學會五大洋七大洲的形狀大小、位置等知識。

▲ 新加坡卓薈國際幼稚園的課程採用活潑的專題研習的教學方式，引發學生對知識的探求。(陳慧安攝)

小班上課師生比例1:8

能夠如此認真地實行專題研習教學，原因是新加坡卓薈國際幼稚園採用小班教學，由幼兒班、K1及K3班都按1:8的師生比例，故能讓老師全面且悉心照顧學生的需要。即使受疫情影響，學生的學習機會亦無減少。

新加坡卓薈國際幼稚園的學生雖然未能赴海外參加交流團，但學校會與新加坡的姊妹學校進行網上交流，透過網上專題研習課程繼續鼓勵學生多發言、多表達意見，「因此上網課時，不會關掉學生的咪，要俾每位小朋友都有機會發言，而他們又會有禮貌地及一個輪一個地發言，這正正是小班教學的優點。」秦蓁說。

專題研習教學的優點是培養孩子的自主學習精神，閱讀則可以培養孩子尋求知識的興趣。秦蓁解釋: 「小朋友透過閱讀可以認識世界，喜歡閱讀的小朋友便會主動尋找知識，這符合我們的教學理念──探究式教育，是有別於傳統的教育方式。」

從小拎書本勝於拎手機

新加坡卓薈國際幼稚園積極鼓勵學生閱讀，從小培養閱讀的習慣。「小朋友從小拎住本書同拎部手機會很大分別。我們鼓勵學生借圖書回家閱讀，就算是幼兒班學生未必要去識字，而我本身是一位言語治療師，我們會透過圖畫引導孩子理解故事內容，從而多說話、多觀察，以及認知世界，並會教家長在家引導子女閱讀的方法。」秦蓁說。

通過閱讀，K1至K3班的學生除了學會圖書的故事內容和生字之外，並會認識作者。例如K1學生會閱讀美國的兒童繪本作家兼兒童文學作家Eric Carle的圖書，透過他的著名作品《好餓的毛毛蟲》，小朋友能夠不但學到不少詞彙和數字，還會知道毛毛蟲成長後成為蝴蝶。

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至於K3學生會閱讀美國著名的作家及漫畫家Dr Seuss的圖書，而Dr Seuss被譽為20世紀最卓越的兒童文學家和教育家，他的圖書帶有不少詩詞且滲透著大道理，讀者既可學習英文亦可學得道理。同時，學校還會教授家長如何運用圖書來教導子女。由此可見，這些學習已超越教科書所能做到的。

兩文三語為銜接本地或國際學校作準備

為體現「聽說讀寫」，新加坡卓薈國際幼稚園通過閱讀、寫作、聆聽和口語訓練學生。不但鼓勵閱讀，並會教導學生創作故事，了事故事的結構元素，然後搜集資料去寫作。至於聽和說方面，創設多種語言的學習環境是不可或缺。新加坡卓薈國際幼稚園主要以英語、普通話和粵語教學，讓學生在兩文三語的環境中學習，為銜接本地或外地課程做好準備。在課堂上，分別70%和30%是以英語和中文講授。

語文要多聽多說，所以英文老師會跟學生用英語對談、普通話老師和粵語老師則用普通話或粵語跟學生對話。「事實上，最重要的不是方法，而是機會，因此小班教學模式能夠提供機會予膽怯的學生去嘗試及建立信心，只要有機會嘗試，小朋友便自然會建立到信心。」秦蓁剖釋。

曾有一位幼兒班入讀時會膽怯不敢說英語，但入讀兩個月期間建立了信心，升讀K1時經已建立了講英語的信心，就讀K3時，參加小一入學試已經不會怕羞，能夠充滿信心地回答老師的提問，而且表現出優秀的演說能力。

學術與創意兼重

至於幼稚園家長最關心的升小學問題，新加坡卓薈國際幼稚園亦能解決，最主要原因是學校以新加坡的課程為基礎，注入了本地元素，優化至符合香港的需求，學生能夠銜接本地傳統官津名牌小學及直私小學，甚至國際學校。

幼稚園過往三至四屆畢業生出路廣泛，學生也多升讀熱門小學，包括拔萃小學、德望小學、宣道小學及真道書院等，還有部份升讀國際學校等。秦蓁稱，校方會不時與家長傾談，讓家長們都能了解和認同學校的教學理念。「事實上，家長是難以在子女大約2歲便了解到他們的未來發展路向，應要俾機會自已去認識小朋友的發展，而我們可以裝備小朋友，既能幫助學生打穩學術根基，且可以享受校園生活、發揮潛能、愉快地學習。」

新加坡卓薈國際幼稚園資料

網址： www.sdm-chatsworth.hk

電話 : 25603322

記者: 殷鳳萍