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【中大60周年】中大推出新校徽　校方指設計更融和及時尚簡約

社會 10:37 2022/10/17

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中大新校徽。（中大Facebook）

香港中文大學2023年將迎來創校60周年，校方今日（17日）推出新校徽，不再沿用現有設計的分割用色，校方指，令「鳳」的形態更見清晰靈動。校方同時發布新標語「凝聚・締造無限」及視覺設計元素。

今次是中大校徽第4度更新，校方指，這次更新以中大傳統紋章設計為基礎，為大學校徽、標誌及視覺設計元素換上新貌，「整體設計更加融和，亦更見時尚簡約。」校徽仍以金色及紫色作主調，但鳳的圖案不再分割成兩種顏色。校方同時設計供日常應用的簡化版校徽，省去下方的校訓絲帶。

按中大網站介紹，校徽中的紫色象徵熱誠與忠耿，金色象徵堅毅與果敢。現在常用的校徽於2008年更新。

中大指出，作為形象更新計劃的重要一環，校方以近一年時間聆聽不同持份者對中大的看法及見解，與教職員、學生、校友、校董會成員、公眾、本地及國內外合作夥伴等持份者攜手，共同探索中大的特質與價值，並在超過2,200名持份者的積極參與下，以這些寶貴意見為基礎，透過更真摰、更完整、更有力的方式呈現屬於中大的故事。

中大同時推出新標語「凝聚・締造無限」，靈感源自各界持份者與中大之間的非凡凝聚力，以及眾人團結一心貢獻社會的共同信念：

標語以短短六字，點出中大是眾多精英凝聚智慧，共同發揮潛能之地，更是他們貢獻才華服務社會的啟蒙之地。

中大現時沿用校徽。（中大Facebook）

中大校長段崇智說，中國傳統曆法中，六十年為一「甲子」，代表一個循環；為迎接這個重要里程碑，中大與各持份者攜手並肩，仔細探討校方如何在其紥實根基上再更上一層樓：

在堅守中大創校使命以及「博文約禮」精神的同時，我們為大學形象注入新氣象，保留傳統之餘使其更易辨識，更切合現代及未來發展，讓中大在全球領先高等院校行列之中有獨特而清晰的定位。

為加深各界對中大新貌的認識，校方亦推出相關的資訊網站及短片，由即日起至12月4日，校方亦會在大學圖書館舉辦「迎接六十周年 – 香港中文大學校徽演變」展覽。

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責任編輯：黃悅晴

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