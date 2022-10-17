【消委會】JOOX一周不回電郵、MOOV取消難　聽無損音樂有秘訣？

▲ 消委會稱，以智能裝置收聽高解析音樂，就要外置數碼模擬轉換器。（消委會圖片）

消委會8至9月以一般消費者身分，訂閱7個音樂串流平台計劃，檢視及比較各平台的服務詳情及收費。當中發現歌曲量、音質、收費、客戶服務水平都有頗大差異。例如收費最平的家庭共享計劃，月費低至每人平均$12，但卻只能聽歐美音樂，本地流行曲欠奉。而若選用收費翻倍的「無損」音質計劃，卻無適當播放裝置及器材，隨時得物無所用。

歌曲量

7個平台的歌庫皆囊括本地、華語、日韓、歐美音樂，其中6個平台聲稱收納的樂曲大約為4,000萬到9,000萬首，差距超過1倍，收納最多歌曲的平台有Apple Music、KKBOX、TIDAL。

而消委會實試搜尋歌曲功能時發現，部分日韓歌手或歌曲名稱要改以英文或羅馬拼音輸入才成功尋獲，或影響用戶體驗。

音質

有5 個平台提供「無損」甚至是「高解析」音質，收費較高，當中4個平台的高解析音樂的位元率（bitrate）最高可達9216 kbps；可是消委會稱，學術界對於人類聽覺能否分辨高解析音樂仍有爭議，有平台亦提到聽覺屬主觀感受，或與先天條件有關，所以即使選用高解析服務計劃，亦不一定能獲得更佳的聆聽體驗。

消費者亦要留意，以智能裝置收聽高解析音樂，或需要外置數碼模擬轉換器（DAC），亦須配備合適的耳機方能呈現高解析音色。

收費差異

7個平台的基本個人計劃標準收費，每月介乎$48至$58。當中4個平台的基本計劃已包括無損音質及/或高解析音質。有平台另外提供無損及高解析音質計劃，收費則為每月最低$68到最高$116，可較其基本收費計劃高1倍。

如果想與家人共同訂閱音樂串流服務，全部7個平台均設有家庭服務計劃選項，每月收費由$66至$144，可以共享計劃的成員人數由2人至6人不等，每人平均收費由最低$12至最高$26.3，相差超過1倍。但要留意每人平均收費最低的平台以歐美歌曲為主，並沒有收錄個別本地唱片公司的作品。

全部7個平台都有提供免費試用服務，當中3個提供14天免費試用，其餘4個的標準試用期為30天或1個月。然而消費者須注意，有4個平台的條款及細則訂明會在試用期後，自動延續服務及收費，用戶如不希望付費，須於訂閱結束前提出終止服務要求。

客服水平

有平台客服1星期後仍沒回應任何電郵查詢，假如在使用音樂平台的過程中遇上技術或收費問題，消費者能否適時找到客戶服務支援尤其重要。消委會斥，JOOX在1個星期過後，仍未對任何查詢電郵作出回應，服務表現亟需改善。

另外MOOV的客戶服務熱線難以聯絡客服人員，查詢電話亦不斷在服務熱線與銷售熱線之間來回接駁，消委會職員最終須發送電郵才能成功取消訂閱，過程轉折。

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記者：吳卓峰