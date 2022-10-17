【風暴消息】幼稚園及智障兒童學校等停課　社署日間康復服務單位照常開放

▲ 幼稚園今日停課。（資料圖片）

颱風納沙迫近本港，天文台今日（17日）上午11時30分改發3號強風信號，除非納沙採取較為偏北路徑或顯著增強，否則午夜前改發八號烈風或暴風信號的機會不大，詳情即看：【下一頁】

教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課，但有關學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。教育局指，家長無需急於到校接子女回家。

社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

海事處提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。遇有意外事故，須立即向船隻航行監察中心報告，電話為2233 7801。

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責任編輯：黃悅晴