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【DSE2022】考評局今起派發DSE證書　更正資料申請12月31日截止

社會 10:59 2022/10/17

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考評局今起向約考生發出2022年DSE證書。（資料圖片）

考評局今日（17日）起向約47,500名考生發出2022年中學文憑試（DSE）證書，學校考生需按所屬學校安排領取證書，自修生的證書則會透過香港郵政寄出。考評局提醒考生收到證書後要仔細核對資料，如要更正，須在今年12月31日或之前提出申請。

考評局指，考生要最少在DSE其中一科考獲第1級、達標或e級水平，才會獲發證書。證書會載有考生的最終科目成績及個人資料，背面則有詳盡的註釋解說評級制度。

考評局又指，由於2022年DSE因應疫情而取消中文及英文科的口試，兩科的說話能力考核分數比重均按比例分配至其餘各分部，故中文科在證書上只會列出科目成績及3個分部的成績，即閱讀、寫作、聆聽與綜合能力；而英文科則會匯報科目成績及四個分部的成績，即閱讀、寫作、聆聽與綜合能力，以及說話，惟說話分部只包括校本評核的成績。而自修生的說話分部成績則會以「EXM」標示豁免。

考評局稱，每張DSE證書均「獨一無二」，印有獨立的證書編號，而且只會向考生印發一次，提醒考生要妥善保存；在收到證書後，亦要仔細核對個人資料及各科的科目或分部成績，如需更正，可於今年12月31日或之前，把證書與填妥的更正資料申請表格一併交回考評局。

考生如對DSE派發安排有疑問，可聯絡公開考試資訊中心，熱線：3628 8860；電郵：dse@hkeaa.edu.hk。

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責任編輯：黃悅晴

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