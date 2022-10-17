【日本獨賣】PORTER二度聯乘必搶《龍貓》系列　限本周三新宿伊勢丹百貨獨家開售【內附多圖】

▲ PORTER X 龍貓系列於今個星期三在東京伊勢丹百貨公司上架。（圖片品牌提供）

宮崎駿旗下的吉卜力工作室和時裝品牌合作不是新鮮的事情，計與Loewe兩度合作後，今回終於來到大家熟悉的日本本土品牌PORTER，而PORTER自然亦不會放過最受大眾歡迎的《龍貓》，並鐵定於今個星期三在新宿伊勢丹百貨公司搶先推出聯乘系列，今個星期有友人在東京的，就一定要晨早在伊勢丹門前等開門了。

PORTER對大家來說相信不會感到陌生，而是次《龍貓》My Neighbor Totoro X PORTER聯名系列亦來到第二次（首次是2021年），今次聯乘系列以「夜の森」夢中遇見龍貓場景為設計概念，而因應是秋冬系列的關係，於是用絨毛帶出龍貓肚子，然後再將經典電影場融入背囊和手袋中。

與此同時，更向外公佈的系列中還有龍貓公仔、tee和貓巴士等項目。

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這個必定在日本爭崩頭的系列會在10月19日（星期三）獨家在東京新宿伊勢丹百貨公司本館2樓推出，如果今個星期有朋友身在東京，就要務必著他購買，至於在品牌官方網站發售日期為10月29日，但根據上一次開售經驗不到一個中午就已經完全售罄，到時大家就要碰碰運氣了。

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日期：19/10-25/10

時間：10am - 8pm

記者：何偉雄