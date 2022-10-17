【消委會】消委會測試17款普通牙膏　11款總評獲5星滿分牙膏名單

▲ 消委會測試17款普通牙膏，11款總評獲5星滿分牙膏名單。（消委會提供圖片）

刷牙是每天早晚的指定動作，消委會檢測30款牙膏普通及兒童牙膏，每包裝售價由$10至$100不等，當中包括17款普通牙膏和13款兒童牙膏。TOPick整理出11款總評獲5星的普通牙膏名單，消費者不妨參考。

普通含氟牙膏

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品牌 產品名稱 聲稱來源地 大約零售價 Sensodyne 舒適達 舒適達清涼薄荷配方牙膏 泰國 $40 Parodontax 牙齦適 牙齦適牙齦護理牙膏原味配方 泰國 $34 MARVIS Toothpaste (Sweet&Sour Rhubarb) 酸甜大黃牙膏 意大利 $78 NONIO Toothpaste Clear Herb Mint 無口氣牙膏清涼薄荷味 日本 $20 LG Himalaya Pinksalt Pumping Toothpaste (Ice Calming Mint) 喜馬拉雅山粉紅鹽牙膏 (冰涼薄荷味) 韓國 $20 Okina Always Sensitive Protect 抗敏感多重護理美白牙膏 日本 $65 LG W.H.A.T. 竹鹽護齦防敏牙膏 韓國 $20

普通不含氟牙膏

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品牌 產品名稱 聲稱來源地 大約零售價 Pien Tze Huang 片仔癀 Max Pro-Gum Care Toothpaste Pro (Fresh Mint) 牙火清清火護齦牙膏(冰爽薄荷) - $39 Muji Tooth Gel 日本 $40 Dr. Bronner's Peppermint All–One Toothpaste 有機薄荷美白牙膏 美國 $68 Dentiste Plus White Hygienic & Herbapeutic Toothpaste 泰國 $90

消委會指出，在17款普通牙膏樣本中，有9款檢出氟化物，惟當中只有6款在包裝上標示含有氟化物或其氟含量。9款樣本檢出的游離氟含量為0.084%至0.140%，整體游離氟含量較兒童含氟牙膏高，全部符合內地標準GB/T 8372-2017（含氟牙膏的可溶氟或游離氟含量應為0.05%至0.15%）。

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選擇牙膏和日常口腔護理貼士

消委會提醒，選擇牙膏時，應先詳細閱讀產品包裝上的成分表，按自己的需要及牙科醫生的建議選擇合適的牙膏。

在日常口腔護理方面，建議每天至少刷牙兩次。刷牙過度頻密或會磨損琺瑯質和刺激牙齦，使牙齒更容易受到感染和發炎。雖然晚上刷牙後不會進食，但睡眠時口腔內仍有機會有細菌滋生，因此早上起床時刷牙可以幫助清除口腔內的細菌。

另外，應使用適當力度刷牙，過度用力有機會損害琺瑯質，刺激牙齦。軟毛牙刷同樣可清除殘渣，而對牙齒和牙齦造成的創傷較小。

刷牙時牙刷應呈45度角，緊貼牙齦處前後來回移動。牙刷的位置亦要正確，特別需要留意清潔牙肉邊緣，因為牙肉貼近牙齒的邊緣位置特別容易累積牙菌膜而引發牙肉發炎等問題。同時清潔牙齦處亦可以幫助減少牙菌膜生長，減少牙石的形成。

有些美白牙膏可能含有磨砂微粒，如果加上硬毛牙刷或過度用力刷牙，或會損害琺瑯質，甚至造成敏感牙齒。消費者應先諮詢牙醫才去選擇合適的牙膏，按自己的情況轉換不同功用的牙膏。

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責任編輯：羅嘉欣