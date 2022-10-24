濕疹嚴重至床單染紅 注射針劑助病人重生

今年30歲的Kelvin自小學開始受濕疹困擾，最嚴重的時候濕疹遍佈全身五成皮膚，每逢轉天氣都會病發，每次皮膚都會痕癢難當，最嚴重時更忍不住抓至出血，連床單也染紅，令他非常苦惱。濕疹最擾人的地方，是反覆病發，有些病情嚴重病者的濕疹甚至發出異味。以往傳統藥物帶來不少副作用，近年醫學界開始使用生物製劑治療嚴重濕疹，令病人的生活得以重返正常軌道，令生命重燃希望。

說到濕疹病情，醫學界有評分工具區別嚴重程度，最常用的有SCORAD和EASI兩個評分工具，主要從病人的痕癢程度、濕疹範圍、是否有出現炎症、皮膚是否出水或乾涸等徵狀，以及對病人生活質素如上班、上學及睡眠等的影響，作全面的評估。不過這些工具多用於研究用途，醫生一般從臨床觀察及問症也可作出判斷。

醫生掌握了病人的病情，下一步便是治療方案。治療濕疹有幾步曲，第一線治療是搽藥膏（類固醇或非類固醇），若效果不理想，便進入第二線治療，接受照紫外光燈和服用抗免疫系統藥治療，藥物療效不俗，但副作用也不少，肝、腎、血壓、膽固醇都有可能受影響，病人需要定期抽血監察病情，因此不是所有病人都適合使用。

幸而近年很多治療濕疹的藥物推陳出新，其中包括針劑和小分子口服藥，以針劑為例，研究發現能針對發炎因子有效地抑制濕炎，約兩星期後症狀開始減退，副作用亦相對較少，在治療上是一大進步。

Kelvin因為眼窩附近也長出濕疹，害怕使用類固醇藥膏會出現白內障、青光眼風險，加上即使無論照紫外光燈或服用傳統口服藥後病情仍反覆。醫生建議他注射針劑。注射後兩、三星期後痕癢已大大減低，兩至三個月後明顯有改善，數月後已能有效控制病情，令Kelvin可回復正常生活和社交。

一般病情嚴重的病人在嘗試過各項治療後仍無法控制濕疹，均可考慮注射針劑或小分子口服藥，詳情請向醫生查詢。

▲ 皮膚科專科醫生黎亦翹

(特約)