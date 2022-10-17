【消委會】有獸醫收費逾12萬與報價差近1倍　消委會提醒雙方應就診療方案多溝通

▲ 消委會今年1月至9月共接獲28宗有關獸醫服務的投訴。（iStock圖片）

不少香港人都有養寵物，萬一「毛孩」生病，向獸醫求診的費用不菲。消委會曾接獲獸醫服務收費爭議，其中有投訴人的愛犬進行手術，報價與最終收費相差近一倍，達逾12萬元；亦有診所就每項藥物設有最低消費，但未於條款內列明。消委會提醒，市民於確認醫療服務前，應就診療方案多與獸醫溝通，以了解可能導致的治療結果及費用，療程中亦應與獸醫保持聯絡。

消委會今年1月至9月共接獲28宗有關獸醫服務的投訴，比去年同期增1倍。消委會曾接獲一宗報價與實收費用差近1倍的投訴，投訴人蔡先生的愛犬要進行膽囊切除手術，並需於深切治療部留院觀察數天，診所報價約為65,000元。蔡先生接受建議，於5月22日安排愛犬入院及於同日接受手術，並於5月25日向診所申請出院，但遭拒絕，最終至5月29日出院。辦理出院手續時，蔡先生被通知治療費用總共為126,183元，高出報價近一倍。蔡先生指，收據上有列明每項治療及醫療物資的細節，但診所從未就任何額外收費與其聯絡，又稱自己於私家醫院就診時，醫院會就每項額外收費向其解釋及徵求其同意，故不接受診所的收費安排，並向消委會作出投訴。

診所回覆指，蔡先生辦理入院手續時已簽署住院及手術同意書，當中列明重要事項及所有可能需要的治療及收費，因此治療時並不會再另行徵詢寵物主人之意向，亦不會作出通知。蔡先生則認為，即使以同意書作解釋，但最終收費與報價差距過大，做法實屬不妥。消費會曾作出調停，但診所決定維持收費，消委會最終建議蔡先生可向香港獸醫管理局投訴。

消委會另亦曾接獲有關分期預繳的獸醫醫療費的爭議，岳先生曾以12個月分期付款28,000元按金，為犬隻進行磁力共振，惟最終犬隻要安樂死，岳先生其後就未使用的服務安排退款，但診所指其以分期付款方式繳費，須待向銀行清繳方可退款。最終經消委會調停後，岳先生向診所提供繳清整筆款項的紀錄，得以安排退款。

另一爭議涉及藥物最低收費，羅太的貓獲處方4種藥物，連診金一共收費1,251元。她回家後核對收據，發現當中每粒2元的抗敏感藥，醫生處方5粒但收費70元；杜蟲藥劑每毫升2.06元，醫生處方8毫升但收取61元。診所解釋為應2付藥物及配藥服務的成本，每項藥物均設有最低收費70元，惟羅太閱讀收據發現當中沒有關於「最低收費」的條款。消委會調停後，診所最終向羅太退回兩款藥物的差價。

消委會認為，獸醫向消費者報價和講解寵物的身體狀況時，應詳細講解其所制定的治療方案；而且就醫期間需與消費者保持緊密溝通，及就收費項目和金額徵詢同意，以避免不必要之糾紛，並有助於建立獸醫與消費者之互信。消委會又認為，如有任何特定之收費及退款安排，獸醫亦應清楚列明，以提高收費透明度。

會方又提醒消費者，切忌「病急亂投醫」，在確認醫療服務前，應就診療方案多與獸醫溝通，以了解可能導致的治療結果及費用，療程中亦應與獸醫保持聯絡，以掌握寵物的身體狀況及查詢治療措施與費用有否變動。另外，消委會建議，消費者於繳費前，宜先了解如最終有餘下未使用的治療費用時，診所的退款政策及安排詳情，付款前亦應核對收據及各項細節。

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記者：黃悅晴