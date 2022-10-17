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【下流上車族】郭柏妍失聲靠林敏驄打救　羅毓儀食「神奇雞翼」喊戲一Take過

娛樂 11:37 2022/10/17

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郭柏妍（左）與羅毓儀在《下流上車族》合演姐妹。

TVB台慶劇《下流上車族》內，郭柏妍（Rosita）、羅毓儀（Yuki）兩位小花飾演林敏驄及江美儀的女兒。

Rosita飾演的家姐車芊芊堅拒做樓奴，與憶樓成狂的阿媽更是前世撈亂骨頭，經常爆發爭執。在劇中，Rosita經常踩滑板送外賣賺錢，為配合角色，Rosita事前更專誠上堂學踩滑板：「以前已經心思思想學。學嗰排每日放咗工就走去練，希望將勤補拙。」

她又謂與驄哥、美儀姐及鮑姐私下相處也很像一家人：「有次我失咗聲好擔心影響進度，佢哋好好係咁安慰我，驄哥畀咗啲潤喉膏我食，美儀姐就推介咗啲中藥，食完之後真係好番冇事。」

郭柏妍與林敏驄

靠四隻雞翼喊得出

Yuki飾演的細妹車蔓蔓則備受母親溺愛，由細到大咩都唔使做，搞到生活不能自理，常常爆出令人意想不到的笑料。

她時大讚驄哥和美儀姐照顧後輩，其中一場喊戲Yuki更靠着美儀姐的「愛心雞翼」引爆淚水。

羅毓儀與江美儀

Yuki大感神奇地表示：「美儀姐煮嘢食好叻，有次開廠佢整咗滷水雞翼畀我哋食，為咗喊得出我就食咗4隻，因為喊戲要用好多Energy，全部人食完之後即刻喊到一Take收貨！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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