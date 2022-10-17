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【美麗戰場】關嘉敏演「進擊的小三」搶鏡　蔣家旻教唆李成昌迷姦陳瀅【內含劇透】

娛樂 12:28 2022/10/17

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《美麗戰場》劇情愈來愈精彩。

TVB台慶劇《美麗戰場》上周五（10月14日）播出一集，講到陳曉華飾演的小美與「渣男」男友裕進（丁子朗飾）的感情線，小美陪同裕進去錄音，遇上飾演「進擊的小三」圓圓的關嘉敏買完糖水回來。

關嘉敏對陳曉華單單打打，每句說話都有骨，出言針對，令陳曉華無奈離開。之後一腳踏兩船的丁子朗，為了音樂事業討好關嘉敏，二人在錄音室相擁激吻。

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網民：關嘉敏​​​​比陳瀅好戲

歌手出身的關嘉敏最近在TVB劇集多了演出機會，不但加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》，更有份客串台慶劇《美麗戰場》。

關嘉敏向丁小朗獻出銀幕初吻，首演咀戲的她已獲網民讚表現自如，演「進擊的小三」更入型入格，網民睇到勁投入：「你個角色。。。衰到冇人有🔥」、「估唔到妳可以咁奸！做得好好！」、「成副八婆樣，睇見就憎！」有網民更大讚其演出比女主角陳瀅更好戲，「做得好過陳瀅」、「好戲過陳瀅，淨係識瞪大眼。」

而今晚（10月17日）播出的第11集，關嘉敏「小三」行動將會升級，僅穿黑bra床戰丁子朗，最後陳曉華捉姦在床斷正，卻依然哭求丁子朗不要分手……

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設局狂出招

另邊廂，劇情講述飾演大奸角「反骨琪」的蔣家旻回歸，與飾演「阿寶」的陳瀅參選2006年《香港小姐競選》。蔣家旻於試面當日已經出招，令眾佳麗誤以為阿寶高傲看不起人，本周將有更多陰險橋段。

其中蔣家旻不屑陳瀅與演「富二代」龐振宇的方力申互動，加上為贏選美使出陰招，佈局陷害陳瀅送給李成昌迷姦，誓要令她身敗名裂！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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