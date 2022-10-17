【沉迷打機】17歲少年熬夜打機爆發性心肌炎突休克　醫生：死亡率高達80%

沉迷打機的危害有多大？四川成都一名17歲少年長期熬夜打遊戲機，生活極其不規律，近日突爆發性心肌炎休克險。醫生直言，爆發性心肌炎好發於青壯年，死亡率可高達80%。

綜合内地媒體報道，事發於8月28日中午1時許，17歲少年小鵬突休克，被送院搶救，醫生初步診斷患者為「爆發性心肌炎，且有重症肺炎，重度急性呼吸窘迫綜合症，膿毒性心肌病。

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醫生稱，爆發性心肌炎好發於青壯年，臨床以病情兇險，迅速出現嚴重心律失常、心力衰竭和心源性休克為主要特徵，死亡率可高達80%，

再加上心臟之外的一系列問題，經過綜合判斷，他預後可能會極差，存活機會也很小。

經過重症醫學科ECMO團隊搶救，短短5天，小鵬的心臟功能已重新恢復活力，ECMO順利下機。發病30天後，他順利從ICU病房康復出院，未留下任何後遺症。

醫生表示，小鵬經常熬夜玩遊戲，生活作息極其不規律，之所以遭遇這次「健康崩盤」，與他平日的習慣脫不了關係。

醫生提醒，長期的過度勞累、缺乏運動、飲食不規律，會導致身體新陳代謝、內分泌和免疫系統紊亂，從而極易使得病原菌入侵而患病，切記應養成良好的飲食和生活習慣，「即便是青少年，長期的不規律作息仍舊可能會對身體造成難以挽回的傷害。」

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責任編輯：羅嘉欣