【創業追夢】80後放棄銀行高職創業主攻銀髮族　感謝曾江點破銷售死穴拓商機

▲ 李燕儂創業之初，在貨品銷售上並沒有甚麼盤算，覺得適合長者的便入貨，最終被曾江點出死穴。

人口老化，醫療配套成本大增，也意味銀髮族生意大有商機。

家族經營私營安老院舍，李燕儂自小就在院內幫手，心底裏卻有一個創業夢，9年前覷中當時仍未被發掘的藍海——銀髮族用品，這些年來走過高山低谷，她有一個好特別的顧客，是在今年離世的演員曾江。

於香港科技大學工商管理畢業的李燕儂（Aries）與拍檔於2013年開始HOHOLIFE好好生活，她本從事銀行，放棄高薪厚職，投入一個未知的行業。

「家中開老人院，有些家人會買護理用品給長者使用，例如拐杖，但著眼平價為主，不理會質地好不好、耐用與否甚至是否合適。有時在街上，看見一些婆婆伯伯拿一枝數十元的行山杖充當枴杖，一來不及鋁材拐扙實淨，二來行山杖是行山之用，不能作為長者的輔助步行工具。」

長者用品講求實用，很多時外形美觀就欠奉，她不禁問：為何到了一定年紀，個Look 要跌Watt 呢？老了所用的物品便變了老套笨拙呢？「香港人買過萬元BB車面不改容，但長者輔助工具卻不大講究。事實上，現時的長者都好In啊！」

▲ 除了有實體店，Aries指互聯網使世界變得無限界，會運用科技大力發展網購。（黃建輝攝）

父母是「御用試用員」

Aries的母親也曾中風，她對行動不便的長者特別身同感受：「這個工具是我媽媽用的，其實亦一樣適合其他中風人士。」母親成為她的御用產品試用員。「我會給媽媽先試，她以用家角度告知是否好用和合適。她中風後左邊身不大靈活，進食輔助筷子以及可繫緊手部與食具的海綿條，讓她吃東西時方便得多。」她的八旬父親也會常來店子，看看有甚麼新產品。

貨品由不同國家入口，Aries必會親身試用，安全第一和重視功能外，美觀度也著重，把家居弄至醫院的模樣，非長者和家人所願，也難說服他們去用相關產品。「你會發覺這裏的產品不會老氣橫秋好老人家，用家會較容易接受。」

▲ 老友記都怕跌一跤，買雙防滑鞋子及拖鞋很重要。（黃建輝攝）

她笑言，顧客中也有不認老的老友記。「明明個樣七、八十歲，都說是買俾其他人，無問題的。有趣反而是，客人本來買給父母的，發覺一些產品也很合己用。」

多番搬舖 疫情零顧客

9年光景，她的店子曾經4度搬遷：第一間是西營盤地舖200多呎，經時3年。地舖租約完結，2017年搬去銅鑼灣鵝頸橋附近500多呎樓上舖。「上了樓與地舖的經營很不同，在街上路經的顧客看不到門面，要做更多宣傳推廣，經營了兩年，業主加租，搬往西環堅尼地城卑路乍街地舖，正值社會運動開始，加上經濟下滑，難以支持地舖租金只，經營一年多。」之後落戶荃灣德士古道工廈，距今兩年多。

生意難免有起落，她也曾經歷艱難日子，2019年社會運動熾烈時，僅夠交租，後來又遇上疫情，聘用的銀齡退休員工的七、八個兼職也難續。「我們有準時交租，但收入不夠支出，日日在燒錢，我和拍擋也沒有人工。」

窮途非末路，人們不願外出，卻帶旺了網上生意。她開第一間舖時，客人嫌西營盤路遠致電查詢，Aries建議對方網購大多不接受，一定要到舖頭看過產品真身。經過這些年來大家習慣了網購，也樂意送貨送到家門。「社會運動和疫情，消費生活模式不同了，對我們的生意是有危也有機。但今年三月每日幾萬宗新冠確診個案那段時間，完全是門堪羅雀，可以整天無人上門。」生意也得看疫情趨勢。

▲ Aries和曾江在不同店舖都有合照。（被訪者提供）

曾江由顧客變為朋友

顧客盈門，教她難忘的客人不少，有不少忠實粉絲，由開業至今、由港島到荃灣一直支持。「有一位女士本為媽媽購買銀髮族用品，近年媽媽入住了老人院，現在是為自己購物。」

另一個特別客人是曾江，她由西營盤首間店舖一直光顧，第一次見Aries便說她不懂做生意。「他說從商業角度看，賣的東西幾十元，賣幾多才能交到租？我那時沒啥維皮的概念，覺得產品好就入貨推介給顧客而已。」

曾江一語道破，她回家細想也覺甚有道理，那時產品都是細微細眼物件，一百幾十元貨色，較貴的枴杖只是幾百元，又不是賣麵包顧客會天天選購。她痛定思痛，開始引入一些大型家具如床褥、電動床、床欄、椅桌等，讓業務有更大發展。

曾江不止是顧客，後來更和Aries成為朋友，有時會到店舖附近的餐廳吃飯、聊天。「他每2至3個月便來荃灣探我們，一起吃東西，好開心，他也是我們繼續下去的其中一個動力。」現在沒他來訪，Aries坦言患得患失。

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心知賣銀髮產品難發達

多年來，生意起起伏伏，Aries也曾閃過放棄念頭。「艱難中有大難、有小難，意氣用事衝口而出話唔做一定有，但人生總會遇上逆境，但輕言放棄，可以放棄幾多次？咬著牙關，明天又繼續。」

她自言性格堅持又不服氣，覺得產品好沒理由無生存空間，她心裏有數，這不是一盤賺大錢的生意。「靠賣銀髮族用品賺大錢唔make sense，想搵錢不如賣小朋友用品，父母都好豪爽捨得買，始終長者用品消費都比較謹慎。我的心態是夠食又幫到人，開開心心，就是我的初心。」

她不冀望這盤生意聞名遐邇，心底裏只有一個微小寄望，可帶動銀髮生活用品的市場，讓更多人接受。

記者：周美好