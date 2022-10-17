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【飲食速遞】莆田餐廳首推跳跳魚菜式　必試鮮甜豆腐魚湯+香酥椒鹽跳跳魚

休閒消費 12:11 2022/10/17

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跳跳魚撞豆腐湯。(圖片由品牌提供)

今天10月，莆田餐廳首次推出跳跳魚菜式，包括：跳跳魚撞豆腐湯、軟煎紅燒跳跳魚、香酥椒鹽跳跳魚，要嘗新就不要錯過最美味的時節！

最新影片推介

跳跳魚。(圖片由品牌提供)

跳跳魚，學名彈塗魚。來自3億年前，跟恐龍同時代歷史一樣久遠，也有人把它叫做花跳魚、泥猴。跳跳魚的故鄉是福建東北部的霞浦縣，這裡有著“中國最美灘塗”，海岸線超過500公里，位於福建省首位，有“八閩海鮮出霞浦”的美譽。

跳跳魚既能進海遊，又能到岸爬，還能躍出水面高達一米多高。體形似肥碩版的泥鰍，泥褐色的身體讓它能輕易隱匿在灘塗裡。而走近細看，身上分佈著淡藍色花斑。

10月跳跳魚菜式

跳跳魚撞豆腐湯

跳跳魚撞豆腐湯。(圖片由品牌提供)

據說每個莆田小孩都一定喝過這碗湯，既營養又鮮甜。選用傳統的鹽鹵豆腐，氣孔細密如海綿一般吸飽湯水。喝跳跳魚撞豆腐湯之前，記得三大動作:吃魚、喝湯、撈豆腐。

軟煎紅燒跳跳魚

軟煎紅燒跳跳魚。(圖片由品牌提供)

這是福建漁民的地道燒法。熱油先煎，讓每一條魚肉都入味又鮮嫩。

香酥椒鹽跳跳魚

香酥椒鹽跳跳魚。(圖片由品牌提供)

魚皮金黃魚肉白嫩，外酥裡嫩，下酒絕配！

供應日期：即日至2022年11月30日

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責任編緝：張懿慧

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