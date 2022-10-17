【周末好去處】海洋公園迪士尼樂園萬聖節活動　大玩恐怖娃娃大宅+新角LinaBell首登場

▲ 踏入10月，香港海洋公園及迪士尼樂園都推出萬聖節慶祝活動。

香港入境檢疫改為0+3，但平機票難求，未能趕及越洋慶祝萬聖節也毋須失望。香港海洋公園及迪士尼兩大主題公園每年都會大肆舉辦萬聖節活動，留港一樣可以「驚嚇萬分」。

海洋公園哈囉喂大玩穿越：挑戰古墓太空恐怖娃娃大宅

海洋公園今年的哈囉喂全園祭2022，就設有4大鬼屋，以近年大熱的「園」宇宙為主題，穿越古今時空，由古墓玩到上太空。

必玩遊戲首推園區史上最大型哈囉喂鬼屋「潛逃太凶艙」，是首次以太空做主題，玩家要走入太空艙內，通過不同任務，如衝破崎嶇的通道及搖晃的地面、在不同斜坡上行走，甚至爬行，還要單人匹馬面對挑戰，避開外星生物的突襲，非常刺激。

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另一個恐怖度同樣爆燈的鬼屋「咒偶」，背景設定為90年前的一間荒廢陰森豪宅，一名含怨而死的女嬰化為鬼嬰，在大宅內陰魂不散。屋內各處都擺放甚多樣貌詭異的洋娃娃，氣氛陰沉，更難以分辨出是人是鬼，隨時彈出令人嚇破膽。

其餘兩大鬼屋就有秦陵大逃脫，玩家要進入古墓中，被一班受詛咒的兵馬俑大軍追捕。暗黑古墓內的秘道錯綜複雜，有流沙、鐵牢等，危機四伏，最後更有兩條路可選，是生是死結局全由玩家決定。另一個以老香港經典鬼故為主題的「惡靈廢墟」，則大玩互動式捉鬼，要先下載AiR（Adventure in Reality）App尋找靈符封印鬼王，搞鬼刺激。

海洋公園4大鬼屋

日期：10月21日至23日、28日至31日

時間：潛逃太凶艙2pm-10pm、其餘5pm-10pm

票價：哈囉喂「腥」級組合景點門票$380（成人及小童）、$342（智紛全年入場證）

迪士尼惡人回歸︰新角LinaBell首度登場

香港迪士尼樂園今年的萬聖節Disney Halloween Time，則繼續走「可愛」路綫，主要是一眾穿上萬聖節搞鬼裝束的迪士尼朋友與惡人四圍出沒。

推介有原野劇場上演的惡人舞動迪士尼，今年《睡公主》的奸角黑魔后會首次登場，與黑飛仙精靈降臨舞台中心。其餘登場惡人就有《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士及《魔髮奇緣》的嘉芙夫人等，載歌載舞。

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至於《101斑點狗》的女魔頭庫伊拉，會另起爐灶自組「派對惡人谷」，在展藝館前的舞台大播狂野音樂，並大展歌喉，演繹其招牌歌曲Cruella de Vil。

而樂園的傳統萬聖節活動米奇Halloween玩轉大街派對會繼續留低，除了米奇、米妮、唐老鴨、黛絲等會穿上萬聖節主題服飾外，Duffy的好友新成員LinaBell亦會首度登場，與大家歡度萬聖節。

香港迪士尼樂園Disney Halloween Time

日期：即日起至10月31日

記者︰黃依情