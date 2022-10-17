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【風暴消息】3號波生效期間室外檢測點全關閉　強檢限期順延一天

社會 12:18 2022/10/17

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全港所有室外檢測點在三號強風信號生效期間關閉。（資料圖片）

三號強風信號現正生效，醫務衞生局發言人今日（17日）宣布，全港所有室外檢測點在三號強風信號生效期間關閉，而位於室內或有蓋地方的檢測點仍會繼續運作。醫衞局說，10月15及16日公布的強制檢測公告，相關的檢測限期會分別順延一天至10月18日及19日。

醫衞局指，全港所有室外檢測點，即社區檢測站及臨時流動採樣站在三號強風信號生效期間關閉，暫停提供檢測服務，原有的社區檢測站預約會被取消，已預約的人士需要重新預約。另一方面，社區檢測中心，即位於室內或有蓋地方的檢測點仍會繼續運作，有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心進行檢測。
 
醫衞局指出，若三號強風信號在明日（18日）下午1時或之前取消，社區檢測站及臨時流動採樣站會於信號取消後數小時內陸續重新開放。如有關信號於明日下午1時後才取消，社區檢測站及臨時流動採樣站明日則不會開放。
 
發言人提醒市民，若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號生效，進行強制檢測的期限會延長一天。因此，10月15及16日公布的強制檢測公告，相關的檢測限期會分別順延一天至明日及後日（19日）。

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責任編輯：黃悅晴

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