【消委會】消委會實測13款兒童牙膏　5款總評獲5星滿分最平$27

▲ 消委會實測13款兒童牙膏，當中5款總評獲5星滿分。

即使幼兒也要每日刷牙，才能保持牙齒清潔及口腔衛生。消委會最新測試13款兒童牙膏，當中5款總評獲5星滿分，最便宜的一款只售$27。另有3款兒童牙膏酸鹼值太低，未符合標準要求，或會破壞琺瑯質。

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5款兒童牙膏總評獲5星

消委會測試市面上30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本。13款兒童牙膏中，6款含氟化物，7款不含氟，售價由$10至$85不等，當中12款有在包裝上標示適用年齡。是次測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行了過敏香料和有害物質等測試。

13款兒童牙膏中有5款總評獲5星滿分，包括含氟的Sunstar，以及不含氟的Optima、Weleda唯美達、Biorepair貝利達及Nuk。點擊圖片參考更多5星兒童牙膏資料︰

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酸鹼值太低或損琺瑯質

測試結果顯示，13款兒童牙膏的酸鹼值介乎3.8至8.2，當中3款包括Elmex、Dr Brown's和Tom's量得的酸鹼值分別為5.0、3.8和4.8，未符合牙膏酸鹼值不應低於5.5或高於10.5的標準要求。香港牙醫學會代表陳慧玲醫生指出，當口腔中的酸鹼值降至5.5以下時，牙齒的琺瑯質有機會被溶解，而過酸的牙膏加上牙刷的摩擦或會弱化牙齒表面，甚至導致磨損。

此外，6款兒童含氟牙膏的游離氟含量為0.042%至0.061%，當中2款包括Baby Coccole和Elmex樣本未能符合內地標準。消委會指出，長期使用氟含量低於標準的牙膏，或未能為兒童提供足夠的口腔保護。有研究證在6個月至6歲定期攝入氟化物，可使牙齒更堅固，並更能防禦蛀牙。

13款兒童牙膏中，有12款檢出微量重金屬，部分更標示為適合3歲以下嬰幼兒使用。因嬰幼兒未懂得漱口或把牙膏和泡沫吐掉，消委會建議家長應在旁指導，盡量減少幼兒因誤吞牙膏而攝入重金屬的機會。

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責任編輯︰王明芳