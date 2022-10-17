【移英港人】移居英國2個月覓超市搬運新工　50歲前教師將勤補拙獲讚做得好

▲ 一名50歲的前香港教師移民英國後，很快在大型連鎖超市ASDA覓得工作。

香港人移民英國，大部分都未能做回老本行，甚至要放下身段做基層工種。一名年屆50歲的前教師最近分享移居英國後，覓得一份新工在超級市場做搬運，雖然要搬重貨，體型又不及英國人，但他將勤補拙，獲得經理大讚，引來大批網民留言鼓勵他要加油。

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該名前教師在facebook群組「香港人移民英國資訊分享」早前發帖文分享，自己移居英國約2個半月，並已在英國大型連鎖超市ASDA工作了2星期，每星期返3至4日，很開心得到同事的關顧。

同事好肯問你做成點，講How are you就一定㗎啦！有個大我少少嘅同事就Day 2喺pantry撞過佢，見我新同事，同我打招呼。話有聽過同事講過我（可能因為我返工第一日就打爛咗兩支Pimm’s嘅酒，加埋4X鎊。），同埋認得我，可能因為我係成間超市唯一一個亞洲人僱員啦。

前教師分享第一個星期返工時，學習了如何執貨及從貨倉取貨，有個經理教他怎樣執拾「Drinks」那一行架頂的後備貨，如果見貨架的現貨賣得七七八八，就盡快從架頂拿下補貨，之後經理更放手讓他自己執「Water」那一行，獲得經理認可。

呢日放工前，個經理見我做到佢要求，同佢同行In我嗰個最大嘅manager講，我做得好好。

▲ 英國大型連鎖超市ASDA長期在網站招聘人才。（法新社）

他感謝這位經理不時提醒他和鼓勵他，也很欣賞他做事親力親為，因為飲品及水非常重，好易弄傷自己，其他同事免得過都不想執拾，所以架頂堆積了很多貨。身形高大的經理主動執拾這兩行，做到大汗疊細汗，「我做細嘅點敢hea呀！」他又言這種經理「跟得過」，但他一定要有表現，因為經理對工作有要求，「不過你做唔啱要求，經理都會好nice提醒你，有講有笑！」

他在這個星期主要負責搬運飲品及水，體型矮小的他不斷提醒自己小心，不要弄傷自己，「呢度睇醫生，尤其跌打……係無！」他認為經理叫他幫手做這個部分，證明他有存在價值，「身材矮、細粒過佢哋嘅亞洲人，辛勤一樣可以彌補先天體型不足！」

要肯學肯問

他有感這裡的工作環境簡單，做好本份就可，非常適合他，同事亦樂於助人。他本來在香港已經很少行超市，因此在英國超市工作猶如入大海一樣，「頭兩日有顧客問我啲貨喺邊，我真係一頭霧水。」得到同事相助後，他開始熟習環境，能夠解答顧客查詢貨品的位置。

「真係唔知就問其他同事，『路在口邊，問題解決』。正如其中一個經理同我講：『No questions are silly questions!』以前喺香港提出問題會俾人覺得煩同阻住人做嘢，呢度嘅人就截然不同。幫到同事，幫到自己，幫到公司建立形象。」

帖文一出，很多網民留言支持及鼓勵他要加油，其中一名網民表示，外國的工作環境和文化不一樣，重視人與人之間的溝通，「唔似得香港你死你事」，他相信香港人適應力強，去到那裡都有能力維持應有的生活水平。點擊圖片即睇網民意見︰

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分享求職心得

另有不少網民請教他的求職心得，他亦有逐一回覆。有網民擔心年紀問題找工作會有困難，他才透露自己50歲也能獲聘，「你覺得有冇問題？」求職面試時，經理問他有沒有做過customer service，分享處理過的個案經驗，他就分享自己如何處理與學生家長的問題，因學生家長就是老師的「customer」，做超市都需要懂得簡單對答，起碼要盡己所能幫忙，與客人有交流。

香港人性急，好快做完啲嘢。但英國人就一路做嘢，得閒就傾下偈。甚至我見到有客捉住個同事讚佢鬍鬚留得好靚，傾咗成10分鐘。我一路執嘢，一路聽得好開心。超市係要同客人建立關係，先至會回頭再幫襯。唔似香港個啲超市阿姐咁冷漠。

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責任編輯︰王明芳