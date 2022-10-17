【美麗戰場】陳曉華入行4年演技大躍進　Hera感情經歷豐富緋聞不絕

▲ 演戲是需要時間磨練。

TVB熱播中的台慶劇《美麗戰場》劇情愈來愈緊張，除了談到陳瀅將會逐漸黑化更與蔣家旻「鬥衰」外，劇中愛情大過天的陳曉華將會在今晚（10月17日）播出的一集中捉姦在床，皆因她發現男友裕進飾丁子朗與圓圓飾關嘉敏在家中偷歡，最終陳曉華竟哭求裕進不要分手，展現喊功，相信定必令觀眾看得更為肉緊，大罵丁子朗是「渣男」。

曉華修讀中大護理系，大學兼職模特兒工作，隨後於2018年參加《香港小姐競選》奪冠入行，並在《2019年國際中華小姐競選》再奪冠軍。

她在參選初期已有「仙氣紅姑」之稱，外貌甜美可人，身型高挑，入行前拍過廣告及做模特兒，是不少人心中的女神。

當時她曾接受TOPick專訪表示以前沒想過會成為演員，並自己言是一個做事衝動的人：「我是一個做事衝動不太想後果的人，連選港姐都是前兩日才去報。小時候都有人叫我去選，但因害羞便沒有行動。直到2018年突然去交表，我很相信緣分，當時都沒想很長遠，交給天決定，豈料有了機會，便100%努力走下去。」

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備受力捧 文武雙全

入行後她迅速被無綫力捧，有不同的工作機會，不過首部的處女劇《迷網》被狠批演技生硬兼口齒不清，及後經過其努力下在《七公主》中有亮麗表現，獲讚咬字有進步兼演技自然，絕對是一大進步。

隨後，她再接拍《食腦喪Ｂ》﹑《異搜店》﹑《廉政行動2022》等，成新一代力捧花旦。

而且曉華可謂文武雙全，她自言甚麼運動都喜歡，包括籃球、羽毛球、排球、跑步、跆拳道等，她受訪時表示甚麼運動都有參與：「最『激烈』時是每天早晚各做一次運動。」

她在去年更分享過因暴飲暴食而肥了10KG，然後花了2個半月時間做運動減走6KG及8%體脂的經歷。

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感情經歷豐富

另外，作為女神的她感情經歷亦相當豐富，在參加港姐競選期間被傳媒揭露曾跟狄易達交往，當時她表示二人均專注個人事業發展，最終在2018年4月分手。

其後她決定參選港姐獲男方公開支持參選決定，她曾表示跟狄以達「再見亦是朋友」。

直到2020年10月，跟何廣沛合作拍攝劇集《異搜店》而傳出緋聞，更被外界指她介入何廣沛與朱晨麗的感情，她隨即公開否認緋聞，更爽朗直言跟何廣沛是好朋友關係。

同年12月，曉華再被傳與MIRROR成員陳卓賢（Ian）相戀兼同居，當時有傳媒疑拍到她乘坐男方的私家車出外。其後雙方都公開否認緋聞，MIRROR經理人黃慧君（花姐）更指出跟陳曉華同處車上者並非Ian。

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